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Тюменские предприятия внедряют вторичную переработку мусора

13:01 02 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
minpromtorg.gov.ru

Тюменские предприятия активно используют вторсырье. На переработку идет стекло, металл, полипропилен, резина, нефтепродукты. Тюменский аккумуляторный завод на 95% обеспечивает свое литейное производство с помощью свинцового вторичного сырья.

Уровень накопления бытового мусора на одного жителя Тюменской области за последние 10 лет вырос в три раза до 3—4 куб. м в год. В 2018 году в регионе будет завершено строительство четырех мусороперерабатывающих заводов и двух мусороперегрузочных станций. Общая мощность этих предприятий достигнет 440 тыс. тонн в год. Завоыд будут расположены под Тюменью, Ишимом, Ялуторовском и Тобольском.

Напомним, что расширены полномочия областной думы в сфере охраны окружающей среды, установленные законом Тюменской области "Об охране окружающей среды в Тюменской области" к ним отнесено принятие решения о создании лесопаркового зеленого пояса и о его площади либо решения об отказе в его создании. В соответствии с законом "Об особо охраняемых природных территориях в Тюменской области" к полномочиям органов государственной власти региона отнесено принятие решений об образовании особо охраняемых природных территорий регионального значения.

В рамках закона "Об отходах производства и потребления в Тюменской области" наделено полномочиями по утверждению региональных программ в области обращения с отходами, по утверждению методических указаний по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение применительно к хозяйственной или иной деятельности индивидуальных предпринимателей, юридических лиц.

Теги: облдума , экология , предприятия , вторсырье , мусоропереработка

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