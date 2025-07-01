"Калейдоскоп жизни" Зураба Церетели: в Тюмени открылась выставка великого мастера

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 70 графических работ мастера представили на открытии выставки "Зураб Церетели. Калейдоскоп жизни" в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова 17 июля. Экспозиция демонстрирует камерное творчество художника, известного своими монументальными произведениями по всему миру. Это первая возможность для тюменцев увидеть многогранность таланта человека, чье имя стало символом эпохи.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Историческое событие для культурной жизни города особенно значимо тем, что экспозиция демонстрирует малоизвестную грань творчества художника. Если имя Церетели прочно ассоциируется с монументальной скульптурой, то его графические работы остаются для многих загадкой.

Эксклюзивность выставки подчеркивает тот факт, что коллекция прибыла от регионального отделения Урала, Сибири и Дальнего Востока Российской академии художеств. Тюменцы смогут увидеть не просто картины – визуальные притчи, где каждый штрих наполнен глубоким смыслом.

"Работы Церетели – это удивительное сочетание мировой художественной культуры и национального колорита. В них чувствуется особая энергетика, которая делает каждую работу узнаваемой", – поделилась впечатлениями с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" куратор выставки, экскурсовод музейного комплекса Ольга Аверина.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Особенность экспозиции заключается в том, что она позволяет проследить эволюцию творческого мышления мастера. От классических черно-белых композиций до ярких цветных работ – каждый лист рассказывает свою историю.

"Выставка произвела на меня огромное впечатление. Особенно поразило, как мастер через свои работы передает любовь к людям и уважение к культуре своего народа", – отметила посетительница выставки Ксения Малышева.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Творческое наследие Зураба Церетели, ушедшего из жизни в апреле 2025 года, представлено в экспозиции с особым трепетом. Каждая работа – это не просто художественное произведение, а страница из жизни великого мастера, запечатленная в графике.

Ограниченный показ выставки, всего полтора месяца, делает ее посещение особенно ценным. Для посетителей будут организованы экскурсии и мастер-классы, где можно подробнее узнать о технике шелкографии и особенностях творческого метода художника.

Добавим, проект доступен по программе "Пушкинская карта". Возрастное ограничение: 12+.

Культурное событие такого масштаба – это редкая возможность для жителей Тюмени прикоснуться к творчеству одного из самых ярких художников современности и увидеть его работы в необычном ракурсе.

Инна Кондрашкина