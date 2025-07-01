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Тюменская область одной из первых в стране открывает центр поддержки системы "Честный знак"

Экономика, 11:41 17 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Центр поддержки системы цифровой маркировки "Честный знак" откроют в Тюменском технопарке в начале августа 2025 г. Инициатором выступила Торгово-промышленная палата после запросов бизнеса. Тюменская область вошла в число первых пяти пилотных регионов страны по созданию данных центров.

"Штат центра прошел первую волну обучения. После того, как нас компания "Честный знак" обеспечит всей необходимой техникой, они пройдут еще одно обучение. Это серьезные специалисты, которые будут бесплатно консультировать всех предпринимателей по вопросу подключения к системе "Честный знак". Закон о маркировке нужно исполнять всем. Обязательная маркировка начиналась с легкой промышленности, сейчас это уже и строительные, отделочные материалы. Нужно позаботиться о том, чтобы и они без проблем проходили маркировку товаров", - рассказала президент Союза "Торгово-промышленная палата Тюменской области" Ольга Езикеева на пресс-конференции в пресс-центре "Тюменской линии".

ИА "Тюменская линия"

Система "Честный знак" - это большая помощь бизнесу в борьбе с недобросовестными конкурентами. С 2019 года регионы страны поэтапно внедряют цифровую маркировку. На сегодня она обязательна для 31 товарной группы. Ежегодно объемы контрафакта на рынке товаров снижаются.

ИА "Тюменская линия"

"Центр поддержки системы "Честный знак" нашим предпринимателям будет объяснять на доступном языке, как внедрять куар-коды, проводить маркировку и что, кроме этого, у тебя есть и ответственность, если ты делаешь это неправильно. Ни одному бизнесу не хочется попасть на штраф или уголовное дело. Борьба с контрафактом нужна. Центр – необходимый элемент поддержки предпринимателей", - уверен заместитель директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Александр Горлатов.

Заместитель генерального директора Центра развития прогрессивных технологий (ЦРПТ - оператор системы маркировки "Честный знак") Сергей Холкин по ВКС сообщил, что внедрение маркировки "Честный знак" никак не сказывается на конечной цене продукции. Основные затраты – это покупка программного обеспечения. Компенсировать затраты возможно через Фонд развития промышленности, который предоставляет льготные займы от 3 % до 7 % годовых.

"Наличие физической точки притяжения для бизнеса – это возможность получить ответы на вопросы по регистрации в системе, заполнения описания товаров, узнать о мерах поддержки от нас как оператора системы, и в целом господдержки. Мы стараемся бизнесу предоставлять разные инструменты, которые позволяют им повышать свою эффективность. Для малого бизнеса доступна аналитика, помогающая отследить присутствие товара в других регионах и увидеть потенциал, узнать отличие от средней стоимости", - сказал Сергей Холкин.

ИА "Тюменская линия"

Начальник отдела защиты прав потребителей управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области Артем Никоза заметил, что для покупателей маркировка "Честный знак" - это еще один инструмент для защиты своих прав.

"Мы используем тот функционал, который нам дает "Честный знак" для отслеживания оборотов товаров, установления динамики, отклонений. Мы также формируем рейтинг с помощью личного кабинета в системе "Честный знак", то есть мы видим субъекты, дающие большое число отклонений, и соответствующим образом реагируем", - добавил Артем Никоза.

ИА "Тюменская линия" ﻿

Эффект от внедрения системы "Честный знак" в итоге ощутят и предприниматели, и покупатели. Наличие маркировки, QR-кода защищает от приобретения контрафакта и просроченных товаров.

По итогам 2024 г. в РФ выявлено 560 млн нарушений благодаря цифровой маркировке. Тогда как 2023 г. этот показатель составлял 1,3 млрд. Число нарушений снизилось почти в 2,5 раза.

Продажу 890 млн просроченных товаров заблокировали в российских магазинах благодаря "Честному знаку" по итогам 2024 г.

Анжела Лебедева

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# маркировка , поддержка предпринимателей , предпринимательство , ТПП Тюменской области , Управление Роспотребнадзора , цифровая экономика

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