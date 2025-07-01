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В Тюмени на нижнем ярусе набережной ремонтируют тротуары

Общество, 16:05 17 июля 2025

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Покрытие тротуаров на нижнем ярусе тюменской набережной восстанавливают после мощного ливня, который прошел 4 июля. В результате в районе пешеходной зоны образовались просадки и провалы, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

Работники убрали деформированные плиты, подготовили песчаное и щебеночное основания. Плиты уложили на цементно-песчаное основание, предварительно уплотнив, затем прибрали место ремонта. Добавим, после спада воды в Туре уборка ярусов набережной производилась на протяжении двух недель. Сейчас работы по приведению в порядок прогулочных зон продолжаются: специалисты очищают территорию ближе к монастырю.

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Отметим, общая площадь тротуаров набережной составляет около 86 тыс. кв. м.

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# набережная Туры , ремонт

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