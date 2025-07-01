Плановая диспансеризация позволяет тюменцам выявить опасные заболевания

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Программа плановых посещений врачей – диспансеризация – позволила выявить злокачественную опухоль у 39 пациентов тюменской городской поликлиники № 1. При этом большинство пациентов даже не догадывались о наличии данной патологии и не обращались за помощью ввиду отсутствия симптомов болезни, сообщает пресс-служба поликлиники.

С начала 2025 года в городской поликлинике № 1 диспансеризацию прошли около 12 тыс. человек, ещё более 2 тыс. 600 были приглашены на профилактический осмотр.

Диспансеризацию, по словам заведующего отделением медицинской профилактики поликлиники № 1 Евгения Суслова, важно проходить вовремя, поскольку она даёт возможность получить человеку полную картину состояния своего организма.

"Чаще остальных на диспансеризации устанавливаются диагнозы "артериальная гипертония" и "сахарный диабет". Кроме того, в этом году у 39 человек был подтверждён диагноз "злокачественная опухоль" различной локализации", - рассказал он.

Диспансеризация проводится раз в три года для всех, кому от 18 до 39 лет, и ежегодно для тех, кому за 40 лет. В этом году медицинское обследование обязательно для жителей Тюменской области, которые родились в 1986, 1989, 1992, 1995, 1998, 2001, 2004 и 2007 годах.

Существует также отдельная категория граждан, подлежащих ежегодному обследованию – это инвалиды и участники Великой Отечественной войны, узники концлагерей, почетные труженики тыла и приравненные к ним категории граждан, участники боевых действий и СВО. Они проходят диспансеризацию раз в год вне зависимости от возраста. В программу диспансеризации входят исследования и анализы, которые также предусмотрены и в ежегодном медосмотре. Это, к примеру, флюорография, анализ крови на холестерин и глюкозу, ЭКГ, а также определение сердечно-сосудистого риска и рисков развития хронических заболеваний. При необходимости для углублённого обследования врачом будут назначены дополнительные обследования.

Процедура бесплатна при наличии полиса ОМС и проводится в государственных медицинских учреждениях. С собой обязательно нужно взять паспорт и медицинский полис.

Для тех, кто хочет пройти диспансеризацию, необходимо обратиться в кабинет первичного осмотра и получить там направления для необходимых исследований. После прохождения всех специалистов и за результатами анализов в этом же кабинете пациента запишут на повторный приём врача по медицинской профилактике. Все процедуры проводятся максимально оперативно, поскольку главная задача программы – помочь человеку проверить здоровье с минимальной потерей времени.

Медики напоминают, что на диспансеризацию можно получить выходной день. По закону официально трудоустроенный житель Тюменской области имеет право на освобождение от работы для прохождения диспансеризации с сохранением заработной платы. Особые условия имеют люди пенсионного и предпенсионного возраста: они ежегодно могут получить два оплачиваемых дня на обследования.