Более 1,3 тонны зараженной сорняками и вредителями продукции обнаружили в тюменском аэропорту
Более 1 тыс. 350 кг продукции, которая была заражена сорняками и вредителями, обнаружили в аэропорту Рощино Тюмени с начала года. В трех случаях инспекторы обнаружили повилику, сообщает управление Россельхознадзора.
50 кг зараженной продукции уничтожили по решению собственников. А партию в 1 тыс. 300 кг свежей зелени из Узбекистана, запретили ввозить на территорию России. Отправителю выдали акты карантинного фитосанитарного контроля.