Более 1,3 тонны зараженной сорняками и вредителями продукции обнаружили в тюменском аэропорту

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 1 тыс. 350 кг продукции, которая была заражена сорняками и вредителями, обнаружили в аэропорту Рощино Тюмени с начала года. В трех случаях инспекторы обнаружили повилику, сообщает управление Россельхознадзора.

50 кг зараженной продукции уничтожили по решению собственников. А партию в 1 тыс. 300 кг свежей зелени из Узбекистана, запретили ввозить на территорию России. Отправителю выдали акты карантинного фитосанитарного контроля.