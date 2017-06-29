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Из "Космоса" с деньгами: театральные коллективы Тюмени получили гранты

19:16 28 июня 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото Наталии Лукашук

Восемь масштабных театральных и околотеатральных проектов порадуют жителей Тюмени и Тюменской области с 1 июля по 1 декабря 2017 года.

Общий грантовый фонд в размере 2 млн рублей распределили между творческими коллективами в виде грантов в Молодежном театральном центре "Космос".

На публичную защиту вышли руководители 16 проектов. Грантовый конкурс для подобных задумок проводился впервые по пяти направлениях. Экспертный совет рассматривал идеи о воплощении фестивальных, гастрольных, образовательных, экспозиционных и издательских проектов.

В числе представленных были проекты, которые давно стали брендом Тюменской области: фестивали "Живые лица" и "Сны улиц", и идеи о развитии новых театральных форм в городе. Например, проект фестиваля импровизационного театра, детского фестиваля театра теней и др.

Фото Наталии Лукашук

Среди ярких околотеатральных проектов можно отметить образовательно-инклюзивный интенсив для детей с асоциальным поведением "Классная драма". Согласно механике проекта тюменские подростки будут учиться писать пьесы, которые актеры сыграют на финальном показе. Намечается и интересный симбиоз: в МТЦ "Космос" телеканал "Тюменское время" планирует снять телешоу импровизации, актерами которого станут представители молодежных театров Тюмени и гости-гастролеры молодежного театрального центра.

Фото Наталии Лукашук

Согласно решению экспертного совета грант в размере 420 тыс. рублей на реализацию IX Международного молодежного театрального фестиваля "Живые лица" получила Марина Жабровец, 75 тыс. рублей - исполнительный директор камерного театра "Солнце Сибири" Елена Молдованова для воплощения инклюзивного театрального проекта для детей с асоциальным поведением "Классная драма".

Телевизионная программа "Живая сцена" под руководством Майи Шульц получила 195 тыс. рублей. Экспозиционный бокс "Стена" под началом Эльвиры Хусаиновой отмечен экспертным советом на сумму в 240 тыс. рублей. Идея Олега Вешкурцева о развитии комедийной импровизации под названием Theatre Games выиграла 150 тыс. рублей. Проект "Фестиваль "Сны улиц" путешествует по соседним городам" Полины Карабчиковой выиграл 500 тыс. рублей. II Всероссийский фестиваль хореографических спектаклей "Без слов" под руководством Виктории Заворотчевой пройдет при поддержке на сумму 320 тыс. рублей. "Детский фестиваль света и тени" Галины Каменевой получил 100 тыс. рублей.

Фото Наталии Лукашук

Напомним, что выйти на публичную защиту могли участники молодежных театров Тюменской области, действующие молодежные театры, театры-студии, любительские и самодеятельные коллективы, творческие сообщества или инициативные граждане, действующие на территории Тюменской области. В конкурсе было ограничение по возрасту от 18 до 30 лет. При этом существовало послабление для лиц старше 30 лет при условии, что количество таких граждан в команде составляет не более 30%. Сумма грантовой поддержки в одном проекте могла варьироваться от 50 до 500 тыс. рублей.

Владислав Соколов

Теги: Живые лица , театры , Сны улиц , Космос , молодежная политика , фестивали , гранты

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