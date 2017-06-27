В России растет спрос на коммерческие автомобили

gazgroup.ru

Сегмент легкого коммерческого транспорта на российском рынке демонстрирует признаки оздоровления. Продажи новых автомобилей класса LCV растут с начала 2017 года, в мае позитивная тенденция сохранилась.

Ситуация на рынке коммерческого транспорта в России обнадеживает: покупатели куда активнее обновляют и дополняют парки автомобилей для бизнеса, чем в 2016 году.

Как сообщает аналитическое агентство "Автостат", по итогам мая 2017 года объем рынка новых легких коммерческих автомобилей вырос на 18,6% по сравнению с тем же периодом в 2016-м и составил 8,1 тыс. машин. Таким образом, с января по май продажи LCV в России превысили 41 тыс. автомобилей – это сразу на 26% больше прошлогодних показателей.

Напомним, что в сегмент LCV входят автомобили полной массой до 3,5 т для коммерческой перевозки небольших грузов и пассажиров, а также построенные на их базе грузовики и микроавтобусы полной массой до 6 т и вместимостью до 19 пассажиров.

Расстановка сил в коммерческом классе не изменилась: первая тройка самых успешных марок сформирована из российских автопроизводителей. Абсолютным лидером класса LCV в нашей стране является компания "ГАЗ", на автомобили которой в минувшем месяце пришлось более 45% всех продаж - 3,7 тыс. машин и +19,2% к прошлому году. Бестселлером класса LCV является "Газель NEXT".

Второе место по продажам занимает компания Ульяновского автозавода, чьи коммерческие автомобили разошлись тиражом 1,6 тыс. автомобилей (+33,5%). Как ни странно, россияне все еще активно покупают ту самую "буханку" УАЗ-3909. Третье место занимает Lada с результатом 815 машин (+78,7%) - основной спрос приходится на универсал Largus в цельнометаллическом исполнении, передают "Вести".