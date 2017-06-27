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Тюменское лето в библиотеках: конкурсы, игры и праздники

17:05 27 июня 2017 | mobile | | print версия для печати
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Конкурс рисунков "Детство – время радости и счастья" пройдет в Центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48) 28 июня с 10 до 19 часов.

В библиотеке №20 (ул. Пермякова, 6а) готовится сказочно-познавательная программа "В гостях у мариниста Ивана Айвазовского".

Напомним, что в июне в областной столице стартовал межведомственный проект "Тюменское лето", согласно которому в течение трех летних месяцев по всему городу начали работать интерактивные площадки для детей. Каждую среду тюменскую ребятню ждут в читальных залах городских библиотек различные развлечения, игры, конкурсы, викторины и праздники.

В июле для детей и подростков будут проведены встречи любителей настольных игр, экологическая ярмарка "Цветочная мозаика", час краеведения "Путешествие по Ямской слободе", интерактивная игра "Тюмень – жемчужина Сибири" и многие другие веселые и познавательные мероприятия.

Участвуя в развлечениях на разных площадках города, дети получат разноцветные жетоны – "Мили", которые можно накапливать и получить призы в беспроигрышной лотерее в День города (29 июля) или в День физкультурника (12 августа) на Цветном бульваре, сообщает департамент культуры администрации Тюмени.

Соб. инф.

Теги: краеведение , детский летний отдых , конкурс рисунков , библиотеки , настольные игры , чтение

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