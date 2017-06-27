Сто тысяч рублей получит победитель тюменского медиаконкурса "Снять за 72 часа"

Фото из официальной группы "Медиаполис" в соцсети "ВКонтакте"

"Снять за 72 часа" - задача 50 тюменских фотографов, операторов, продюсеров, монтажеров, сценаристов с разным уровнем подготовки, которые работают над созданием медиаконтента и борются за призы.

За лучший видеопроект, по мнению экспертов, победитель получит сертификат на 100 тыс. рублей на аренду профессиональной техники. А по результатам online-голосования среди конкурсантов выберут счастливчика, который проведет день на съемочной площадке партнеров конкурса Russian Film Group.

Участие в социальном проекте бесплатное. Для проведения образовательной программы приглашены московские эксперты медиапродакшена: руководитель и режиссер творческого объединения OGON.ME Александр Гущин, режиссер монтажа, колорист творческого объединения OGON.ME Алексей Нестеренко, а также российский композитор, член совета правления Молодежного центра Союза кинематографистов, создатель первого в России факультета звукового дизайна в Британской высшей школе дизайна, саунд-дизайнер, медиапродюсер, основатель Sound Design Institute Василий Филатов.

О том, как создать медиашедевр за 72 часа, корреспонденту ИА "Тюменская линия" рассказал Василий Филатов.

- Вы работали над созданием музыки для короткометражных и полнометражных фильмов, например, "Ирония судьбы. Продолжение", мультсериала "Куми-Куми", программы Mr. Freeman и звукового оформления брендов Yota Phone, Mercedes. Также пишете музыку. Какой продакшен интересней?

- Начинал я с кино. Стилистика моей работы тесно связана с ощущением кино, с этой мерой условности. После того как я закончил сотрудничество с киностудией им. М. Горького, я ушел в свободное плавание. Было несколько интересных проектов, связанных с кино, но после меня заинтересовали новые медиа – это маппинг, интерактивные инсталляции и айдентика. Айдентика – это то самое, как можно охарактеризовать создание звуковых эффектов для телефона или для таких брендов как Disney Channel, Yota Phone, Mercedes.

Mercedes Benz S-Class W222 ( Russian Premiere ) from SILA SVETA on Vimeo.

- Расскажите о проекте с Mercedes-Benz S-Class W222.

- Любой медиапроект – это всегда некая сказка. Я стараюсь работать с тем, что меня трогает. Если это проекты, в которых можно раскрыть какие-то уникальные стороны с помощью звука или с помощью музыки, то я в них участвую. Проект с Mercedes стал одним из таких. Как уникальный автомобиль, сочетающий классику и супертехнологии – это соединение двух совершенно различных миров. Мир классики для меня – это классическая музыка и живой симфонический оркестр. Мир электроники и супертехнологий – это электронная музыка. Была дикая, смешная и забавная идея, которая пришлась по душе и организаторам, и представителям Mercedes, - совместить электронную музыку и живой симфонический оркестр. И мы посадили на сцене оркестр. Я написал симфонию, написал электронную партию, но мне показалось этого мало. И объединили эти два мира звучание самого авто: различные звуки, которые я записывал в самом "Мерседесе". Было забавно организаторам смотреть на то, как я записываю сэмплы: трогаю Mercedes, постукиваю по рулю. Это было в Гостином дворе в Москве.

С компанией "Сила света" мы создавали проект на коммерческой выставке, на которой проходила встреча Владимира Путина и Ангелы Меркель. Там удалось поработать с Мариинским театром - особенный был проект.

Фото из официальной группы "Медиаполис" в соцсети "ВКонтакте"

- Важно ли образование для звукорежиссера? Какой базой должен обладать саунд-дизайнер?

- Хороший вопрос, потому что классическое образование я не получил, документы остались лежать во ВГИКе. Но это не помешало киностудии им. М. Горького пригласить меня работать. Я считаю, что образование – это важная часть образования в целом. Я знаком с разными европейскими подходами. Это образование достаточно широкого профиля: культурный, общий пласт. Но пять лет для профильного образования - это много.

Так как не стало хватать специалистов, которые смогли бы закрывать фронт работы, я создал факультет звукового дизайна. На тот момент это была Британская школа дизайна – Московская школа кино (это один образовательный центр). Удалось создать уникальный факультет. Так я пришел в образование. Я пришел от потребности рынка, понимая, какие саунд-дизайнеры и звукорежиссеры нужны саунд-продакшену или разработчикам компьютерных игр.

Спустя два года я создал Институт звукового дизайна, в котором появился первый факультет по GameAudio. Это образовательная платформа, которая независима. Мы обучаем режиссуре всего лишь год. В этом году у нас появились такие маленькие истории успеха: один из студентов работал над блокбастером "Время первых", другой создал уникальные звуковые решения для компьютерной игры.

Для меня это такой яркий и эмоциональный момент. Я вижу, как люди трансформируются, превращаются из любителей звука и кино, которые никогда не открывали звуковой редактор, в крепких, профильных специалистов, которые смело идут в бой. Когда ты видишь такой результат, хочется делиться еще больше.

- А в каком звуковом редакторе вы работаете?

- Это совершенно не важно. Они отличаются не так сильно, как кажется с первого взгляда. Каждая программа удобна для каких-то конкретных ситуаций. Есть программы, заточенные под кино, под живые выступления. Например, Cubase – программа, в которой работает Ханц Циммер. Ее многие в России считают бытовой. А в ней удобно делать музыку и делать дизайн. Но выбор инструментария - это вторично. Первично для человека – развиваться в своей профессии. Это самое важное и важнее, чем любой софт.

- Вы создали собственную систему работы со звуком?

- В институте я стараюсь раскрыть каждого студента отдельно. Нет двух одинаковых людей. Вижу, что кому-то нужно дать больше информации про звук на площадке. Мы даем вектор. Есть нестандартные предметы, которые я ввел в обучение. Это такой предмет как тайм-менеджмент или психология переговоров. Тайм-менеджент вообще должен быть введен со школьной скамьи. Самая большая проблема времени – это необязательность в работе и несохранение сроков. Ребятам я часто рассказываю, что если вы делаете самый классный продукт, очень интересную историю, звуковой дизайн или пишете прекрасную музыку, но делаете это невовремя, то эта работа совершенно никому не интересна. Тогда появляется осознанность выбора, методов, средств и принятия решений: люди становятся эффективнее. Когда есть понимание сроков, то неэффективные решения просто остаются в стороне. Эта смесь творческого начала, жестких сроков и понимания формата работы. На мой взгляд, это самое важное в любой профессии.

- Расскажите о тюменском проекте "Снять за 72 часа".

- Программа, в которой я принимаю участие, помогает развиваться в направлении кино как начинающим ребятам, так и опытным. Все это развитие. Мы тоже учимся у ребят. Я вижу, что создатели проекта Андрей Зубов и Маргарита Посадских заинтересованы в развитии региональной медиасреды. Их личная инициатива чувствуется в каждом действии. При этом нам как спикерам не оплачиваются гонорары, мы проводим это мероприятие бесплатно. Это социальный проект, повышающий грамотность в кино от практиков индустрии.

Приехали Александр Гущин и Алексей Нестеренко. С одной стороны, здесь тусуются люди, которые знакомятся друг с другом, с другими продакшенами. Часто случается, что в регионах нет медийной тусовки – есть отдельные яркие звездочки, кто создает и генерирует интересные видеоистории, но не общается с другими участниками рынка. Даже и рынок сам не сформирован. Такие мероприятия позволяют объединить ребят, познакомить их, и возникает коллаборация.

Например, у какого-то продакшена все прекрасно с картинкой, с изображением, но большие проблемы со сценарием, с историей. А если нет истории, то видео превращается просто в набор ярких кадров. И наоборот, у продакшена все прекрасно с музыкой, но при этом снимать хорошо и красиво они не научились пока. Если история нехорошо снята, то ее никто не будет смотреть, потому что YouTube богат на качественный контент: любой сможет нажать на кнопку "Next".

Такие мероприятия позволяют сделать ребят эффективнее и ярче, и регион только выигрывает. Мне кажется, это очень важно - сейчас все снимают видео. Это должно развиваться.

Фото из официальной группы "Медиаполис" в соцсети "ВКонтакте"

- Так можно ли создать шедевр за 72 часа?

- Может, шедевр ребята и не создадут, хотя кто знает… Но отработать навыки, получить обратную связь от спикеров о слабых и сильных точках участники смогут.

- Какие задания у ребят?

- Ребята четыре дня посещают лекции спикеров и на каждом этапе получают информацию по медиапродюсированию и о создании аудиовизуальных историй. Дальше они приступают к проектам. Был питчинг историй перед жюри: ребята показали свои идеи, за два часа сгенерировав их.

27 июня – съемки. А мы перемещаемся с площадки на площадку и консультируем ребят. У них будет ночь на монтаж. Дальше они получат обратную связь от Алексея Нестеренко по цветокоррекции. Дальше мы посмотрим эти картины и выберем лучшие. Думаю, что там будет очень много интересных работ, потому что истории, которые я слышал, сильные.

- В цейтноте не помогаете ребятам?

- Здесь очень важно дать направление, помочь, но не сделать за человека. Ведь нет хуже помощи, чем сделать все за него. Ребята ничего для себя из этого не вынесут. Поэтому лучше подсказать, посоветовать, но чтобы ребята сами прошли это поле боя – это важная история для развития.

﻿ Фото из официальной группы "Медиаполис" в соцсети "ВКонтакте" 1 /

Ирина Ромашкина