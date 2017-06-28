В садовых товариществах Ишима восстановят дороги

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Свыше 20 тыс. куб. м различных отходов перевезено из садовых товариществ на городской полигон Ишима с начала работ по ликвидации последствий паводка. Вывоз мусора продолжается.

Специалисты коммунальных предприятий обращаются к членам садоводческих товариществ с убедительной просьбой выносить скопившийся мусор на специально определенные территории, к которым обеспечен доступ самосвалов и погрузчиков. "В связи с размывом дорог и повышенной влажностью грунта проезд спецтехники по каждой линии для сбора мусора в садовых товариществах невозможен" - подчеркнул Владимир Лютов. Места для складирования мусора должны быть определены председателями. Его вывоз будет производиться по графику. Он также отметил, что волонтеры продолжают оказывать адресную помощь гражданам, которые по объективным причинам не могут наводить порядок на своих участках самостоятельно. Речь идет исключительно об одиноких пенсионерах, инвалидах и социально-незащищенных категориях людей.

Как сообщает пресс-служба администрации Ишима, завершены работы по централизованной и массовой откачке воды с помощью пожарных насосных станций.

В управлении по делам города пояснили, что по мере просыхания грунта начнутся работы по восстановлению дорог в тех обществах, где они были размыты. В частности, в конце текущей недели спецтехника начнет восстановление дорожного полотна в СТ "Коммунальник-1" и "Коммунальник-2".