Лесные территории региона используются для отдыха лишь на треть

Фото ИА "Тюменская линия"

39 из 115 заключенных договоров об аренде лесных массивов под рекреационную зону в Тюменской области действительно развиваются как бизнес.

Эти данные на заседании общественного совета представил директор областного департамента лесного комплекса Владимир Артановский. Участники заседания обсудили тему "Рекреация как вид лесопользования".

Владимир Артановский обозначил, что необходимо активировать силы в работе с лесным комплексом.

"Мы ждем увеличения городской агломерации в Тюмени до семизначной цифры в ближайшие годы. Считаю, что в нашем регионе должны быть все форматы баз отдыха: универсальные и специализированные", - заявил он.

Члены совета затронули многие темы. Высказался о досуговом бизнесе его представитель - исполнительный директор базы отдыха "Боровое" Максим Курильский, который обозначил проблемы в сфере организации досуга в рекреационной зоне. По его словам, "Боровое" освоено всего на треть: много проблем возникает из-за того, что по истечении срока аренды (рекреация дается предпринимателю на 49 лет) все постройки бизнесмен обязан снести и отдать государству лес в первозданном виде. Ни земля, ни объекты благоустройства по договору аренды не являются собственностью предпринимателя. Это осложняет поиск инвестиций и отменяет возможность кредитования бизнеса (из-за отсутствия имущества как такового). Отсюда вытекают другие проблемы, как, например, невозможность застраховать территорию базы отдыха и деревянные постройки на ней, поскольку имуществом это не является.

При этом заместитель генерального директора Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Алексей Бобов заявил, что они готовы выделить до 50 млн рублей под 7% годовых предпринимателям, желающим развивать бизнес досуга в сфере природопользования. По его словам, в разработке у специалистов агентства находится пять таких проектов, рассматриваются варианты еще около десяти организаций.

Заместитель директора департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Александр Сидоров отметил, что в Тюмень продолжает расти турпоток: люди едут из других регионов в турбазы на горячие источники, также развивается внутренний туризм. Во второй половине 2017 года ведомство запускает обширную рекламную кампанию. К такой информационной поддержке турбазы должны быть готовы.

Сложности в развитии бизнеса возникают, поскольку "российское законодательство очень скудно в части рекреации", считают представители общественного совета. Общественники предложили разобраться с законодательной базой и выдвинули ряд инициатив в аспекты правового регулирования.

Дополним, на заседании также рассмотрели вопросы об антропогенном загрязнении лесов и создании общественного лесного инспектора.

Фото ИА "Тюменская линия"

Ирина Ромашкина