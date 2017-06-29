В Тюмени пройдет дискуссия о самых популярных мифах современной науки

Фото проекта "Моя территория"

Встреча в формате дискуссии "Наука против здравого смысла" пройдет в коворкинге "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) 30 июня.

Четыре эксперта проведут серию разоблачений лженаучных мифов и расскажут, что дает человечеству реальная наука. Начало дискуссии в 19 часов, сообщает пресс-служба регионального проекта "Моя территория".

Выступят руководитель комиссии по науке и инновациям Совета Министерства образования и науки РФ, руководитель Всероссийского клуба молодых исследователей Евгений Антипов (Москва), руководитель Центра инновационных социальных проектов Омского государственного университета Иван Шепелев (Омск), эксперт Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах при Совете при президенте РФ по науке и образованию Андрей Андриянов (Москва), сопредседатель президиума Российского союза студенческих организаций Антон Целевич (Барнаул).

Каждый из них в течение 10-15 опровергнет от одного до пяти известных мифов. Слушателям предложат присоединиться к обсуждению, отгадать, где правда, а где вымысел, высказать свою точку зрения или поспорить с выступающими.

Вход свободный, требуется регистрация здесь или по телефону 68-96-96.

Соб. инф.