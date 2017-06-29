Бывший медработник областного военкомата осуждена за мошенничество

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Центральный районный суд Тюмени приговорил к трем годам шести месяцам в исправительной колонии фельдшера отдела Тюменского областного военкомата по Тюменскому и Нижнетавдинскому районам.

Как сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области, женщина, не будучи наделенной полномочиями по освобождению от призыва на военную службу, но имея возможность внесения в медицинские документы заведомо ложных сведений об ограниченной годности граждан по состоянию здоровья, обманным путем похитила у нескольких призывников крупные денежные суммы.

Впоследствии двоих из них, передавших женщине в качестве вознаграждения по 160 тыс. рублей, военно-врачебная комиссия признала годными к военной службе. О противоправной деятельности медработника военкомата стало известно сотрудникам отдела ФСБ России по Тюменскому гарнизону. По результатам проведенных оперативных мероприятий ее задержали.

Во время следственных действий причастность подозреваемой к выявленным преступлениям была полностью доказана. Под воздействием неопровержимых доказательств свою вину медработница признала частично, пытаясь добиться снисхождения при вынесении приговора.

Решением Центрального районного суда Тюмени фельдшер признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ и приговорена к наказанию в виде лишения свободы на срок три года шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор суда вступил в законную силу.

Соб. инф.