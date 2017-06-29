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Проезд в общественном транспорте Тюмени повысится не раньше 2018 года

14:16 29 июня 2017 | mobile | | print версия для печати
фото Тюмень — наш дом

Тариф на проезд в общественном транспорте в Тюмени может быть повышен до 25 рублей с 1 января 2018 года, когда вступит в силу действие нового контракта с перевозчиками. Об этом сообщил глава администрации Тюмени Александр Моор.

Он пояснил, что предполагается ежегодное увеличение цены на проезд на 1 рубль. "В 2019 году проезд будет стоить 26 рублей, в 2020 — 27 рублей. Эта цена рассчитана с учетом инфляции", - сказал он.

Александр Моор особо подчеркнул, что о сокращении или изменении льгот речь не идет. "Все льготы, которые предусмотрены решением думы, будут сохранены, - заверил он. - При таких тарифах и том уровне качества транспортного обслуживания и мощностей, которые мы имеем, предлагаемое решение позволит в перспективе сбалансировать расход бюджета и не привести к увеличению расходов на отрасль транспорта".

Глава администрации города также пояснил, что летом 2017 года пройдет конкурс на осуществление перевозок в Тюмени. "Конкурс будет проводиться сроком на три года, на меньший срок проводить не целесообразно, так как это не стимулирует перевозчиков инвестировать свои средства, - сообщил Моор. - Срок три года дает им уверенность в работе, а администрация сможет предъявлять к ним требования по качеству предоставления услуг".

Отметим, что тариф на проезд в общественном транспорте Тюмени не менялся с 1 апреля 2015 года и равен 22 рублям. При этом рост инфляции в 2015 году составил около 13%, в 2016 году — 5,5%, в 2017 — по прогнозам около 4%.

Теги: Александр Моор , проезд , Тюмень , общественный транспорт

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