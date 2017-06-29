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В регионе восстановят восемь тысяч гектаров леса

18:05 29 июня 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Более 8 тыс. га не покрытых лесом земель будет восстановлено в Тюменской области в 2017 году. При этом почти 3,5 тыс. га посадят лесничие и арендаторы.

Весной создано 3,2 тыс. га лесных культур, это 94% из запланированного. Работы выполнены в полном объеме. Оставшаяся часть посадки перенесена на осень в связи с затоплением участков и путей проезда к ним. На площади 5 тыс. га будут проводиться мероприятия по содействию естественному восстановлению.

Все деревья в течение 8-9 лет находятся под постоянным наблюдением специалистов. Через 10 дней после посадки проводится техническая приемка посаженных сеянцев, а осенью - их первая инвентаризация, в рамках которой специалисты смотрят приживаемость саженцев, их состояние. Такая работа проводится на первом, третьем, пятом годах жизни высаженных деревьев. В 2017 году под такой заботой специалистов более 20 тыс. га молодого леса.

Одновременно началась забота и о посадках 2018 года. В питомниках произведен посев на площади 20 га. В основном под посадку специалисты готовят сосну и ель, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

Соб. инф.

Теги: посадка леса , лесной комплекс

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