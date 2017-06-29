Приемная кампания в ТИУ: как определить шансы на успех

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Количество бюджетных мест увеличилось в Тюменском индустриальном университете. Опорный вуз предлагает более 40 направлений подготовки бакалавриата/специалитета, открыт набор на обновленные образовательные программы.

Как абитуриентам сделать правильный выбор и просчитать свои шансы на успех - рекомендации руководителя приемной комиссии ТИУ Василия Шитого.

- Василий Петрович, 1 тысяча 680 бюджетных мест для поступления на программы высшего образования очной формы обучения выделено в ТИУ в этом году. С чем связано ежегодное увеличение бюджетных мест в Тюменском индустриальном университете?

- По количеству бюджетных мест на технические направления подготовки ТИУ входит в десятку вузов России. На выделение количества бюджетных мест Минобрнауки влияет несколько критериев: это прогнозируемый показатель развития отрасли, подготовкой кадров для которой занимается вуз, в регионе и соседних областях. Второй критерий: показатель деятельности университета — чем выше качество подготовки специалистов, которое оценивается по методике Минобрнауки, тем больше количество бюджетных мест выделяется вузу. Отмечу, что ТИУ – участник программы "Опорные университеты России", а также опорный вуз для нескольких транснациональных компаний, что в свою очередь влияет на показатели его деятельности.

- Назовите, пожалуйста, направления подготовки-лидеры по количеству бюджетных мест.

- На очной форме обучения можно назвать три большие группы направлений подготовки: "Строительство", где выделено 575 бюджетных мест, группа "Нефтегазовое дело, геология, прикладная геология, прикладная геодезия, технология геологической разведки" - 471 бюджетное место, "Машиностроение, техника и технологии наземного транспорта, управление в технических системах" – 233 места.

- В этом году ТИУ объявил набор на обновленные программы обучения.

- Нововведения в образовательные программы продиктованы развитием современного рынка труда и потребностями заказчиков-работодателей. В этом году у нас пять направлений подготовки бакалавриата, где прием ведется сразу на профили подготовки. Такие нововведения коснулись образовательных программ "Технология транспортных процессов", "Эксплуатация транспортно- технологических машин, "Торговое дело", "Машиностроение", "Биотехнические системы и технологии". Запускаются две магистерские программы "Геонавигация" и "Морское бурение" (направление подготовки "Нефтегазовое дело"), которые будут полностью преподаваться на английском языке. Также мы предлагаем две новые магистерские программы "Девелопмент и технологии продаж" (направление подготовки "Строительство") и "Технологические решения строительства скважин на месторождениях со сложными геолого-технологическими условиями их разработки" (направление подготовки "Нефтегазовое дело").

- Василий Петрович, на какие сроки должны ориентироваться разные категории поступающих в ТИУ?

- 10 июля заканчивается прием заявлений для тех, кто поступает на очную форму обучения по испытаниям, проводимых университетом, — это выпускники учреждений профессионального образования. В том числе этот срок и для выпускников школ, которые поступают на направления подготовки "Архитектура" и "Дизайн архитектурной среды", так как они сдают дополнительно два творческих испытания: "рисунок" и "композиция". Новинка этого года, что эти испытания можно пройти в том числе и в филиале вуза в Сургуте. Сделано это для удобства абитуриентов, так как из северных городов до Сургута добраться гораздо ближе, чем до Тюмени.

26 июля заканчивается прием заявлений для тех, кто поступает по результатам ЕГЭ на очную форму обучения. Поступающие на бакалавриат/специалитет могут выбрать три направления подготовки. Оригинал документов на одно из них нужно положить до 1 августа до 17 часов. Зачисление пройдет 3 августа. Если абитуриент не увидел себя в списках зачисленных, то нужно до 6 августа прийти и переложить оригинал в рамках своего заявления. Зачисление второй волны состоится 8 августа.

Для поступающих на обучение по программам СПО окончание приема документов 15, 19 и 24 августа - дата зависит от формы обучения и выбора специальности или профессии. 21 августа оригиналы документов должны предоставить поступающие на бюджетные места в магистратуру.

- Может ли абитуриент повысить шансы на поступление в университет с помощью портфолио?

- За индивидуальные достижения абитуриент может заработать дополнительно от трех до десяти баллов. Преимущества имеют чемпионы и призеры Олимпийских, Паралимпийских игр, выпускники школ, награжденные золотой или серебряной медалями. Также учитываются призовые места в олимпиадах, в организации и проведении которых принимает участие ТИУ. В приемную комиссию школьники могут предоставить результаты своих выступлений на межрегиональной многопрофильной олимпиаде "Менделеев", отраслевой олимпиаде школьников ПАО "Газпром", Международном молодежном архитектурно-художественном фестивале "Золотая АрхИдея", конкурсе "ИнТраИзобретатель".

- Нововведение этого года - специальная программа бонусов для договорников.

- В этом году в Тюменском индустриальном университете разработана специальная программа лояльности: чем выше баллы ЕГЭ, тем ниже стоимость обучения в вузе. Также при оплате обучения за год или за весь цикл обучения сумма пересчитывается в меньшую сторону. Снижается цена за обучение, если абитуриент обладает научными, творческими достижениями. Скидки действуют только для физических лиц, поступающих на очную форму обучения.

- Качество образования тюменского вуза оценено на международном уровне. На каких условиях поступают иностранные граждане в Тюменский индустриальный университет?

Иностранные граждане поступают к нам по квотам, которые выделяет Министерство образования и науки РФ. В целом в вузах предоставляется 15 тысяч мест, на ТИУ приходится около пятидесяти. Абитуриенты из других стран поступают к нам и на общих основаниях. Уже подтвердили поступление по квоте представители Колумбии, Венесуэлы, Замбии. В 2017 году впервые в ТИУ будет учиться студент из Зимбабве.

- Василий Петрович, все таки могут ли абитуриенты просчитать ход действий, чтобы постараться обезопасить себя от непопадания в заветный список первокурсников ТИУ?

- Самое правильное для абитуриента после того, как он сдаст ЕГЭ, получит общую сумму конкурсных баллов, - посмотреть проходные баллы предыдущего года и сравнить свои шансы на поступление. В заявлении поступающий может указать до трех направлений подготовки. Я всегда рекомендую трезво оценить шансы на поступление. К примеру, если у абитуриента 195 баллов, он хочет поступить на "Нефтегазовое дело" Института транспорта, где в прошлом году был минимальный проходной балл 191, шансы на поступление есть, но и есть вероятность остаться за чертой. Поэтому я на месте абитуриента в своем заявлении поставил бы "Нефтегазовое дело" на первое место, вторым указал бы направление подготовки, отстающее от моих результатов примерно на 15 баллов, и третьим вариантом выбрал бы такое направление подготовки, чтобы иметь в запасе баллов тридцать, и следил бы за формированием рейтинга.

- Если у абитуриентов есть вопросы, куда они могут обратиться за консультацией?

- Свои вопросы абитуриенты могут задать по телефону горячей линии 8 800 700 57 71. В приемной комиссии консультации проводят специалисты отдела профориентационной работы и представители учебных подразделений ТИУ.

Приемная комиссия университета находится на ул. Республики, 47. Дополнительные пункты приема документов расположены по адресам: ул. Киевская, 78/1 (Нефтегазовый колледж им. Ю. Г. Эрвье), ул. Энергетиков, 44, к. 1 (Колледж информатики и связи), ул. Холодильная, 85 (отделение СПО Института транспорта) и Луначарского, 2 (СТРОИН, ИНЖЭКИ, АРХИД).

Соб. инф.