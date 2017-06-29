Банк России ожидает ускорения темпа прироста инвестиций

фото: ИА "Тюменская линия"

Улучшение инвестиционной активности в России отметил Центробанк во втором квартале 2017 года. По оценкам Банка России, годовой темп прироста инвестиций в основной капитал в апреле-июне ускорится вдвое по сравнению с I кварталом,отмечается в июньском выпуске информационно-аналитического комментария "Экономика: факты, оценки, комментарии", размещенном на официальном сайте ЦБ.

В мае темп прироста объема строительных работ в годовом сопоставлении вышел в положительную область и оказался максимальным, начиная с июля 2013 года. В этих условиях сохранились наметившиеся в апреле признаки восстановления выпуска строительных материалов.

Более уверенную динамику демонстрировал выпуск машиностроительной продукции. Восстановление спроса на машины и оборудование привело к увеличению не только импорта, но и отечественного производства.

Потребительский спрос в условиях благоприятной динамики заработной платы и позитивных настроений домашних хозяйств продолжил восстанавливаться. Оборот розничной торговли вырос в мае как в помесячном сопоставлении, так и в годовом выражении.

На фоне дальнейшего усиления потребительской и инвестиционной активности в июне 2017 года промышленное производство, по оценкам Банка России, увеличится на 3,4–4% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.