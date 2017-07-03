Базы отдыха в регионе станут центрами притяжения туристов

Фото ИА "Тюменская линия"

Форматы и места отдыха в регионе нужно развивать, чтобы привлекать больше туристов, считают члены общественного совета при департаменте лесного комплекса Тюменской области.

"Услуги должны не только расширяться, но и быть ориентированы на людей с разным кошельком. К нам приезжают туристы для семейного, корпоративного, туристического отдыха. От умения арендаторов фонда предоставить этот комплекс услуг и заинтересовать клиента будет происходить дальнейшее развитие бизнеса", - сказал председатель общественного совета при департаменте лесного комплекса Тюменской области Андрей Мединцев.

Заместитель директора департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Александр Сидоров отметил, что специалисты ведомства ориентированы на внешний и внутренний туризм.

"Мы смотрим, из чего складывается успешная инфраструктура турпродукта. Необходимы объекты общепита, развлечения, трансфер, качество оказываемых услуг, сервис и продвижение. Продвижения не хватает, над ним надо работать", - обозначил Александр Сидоров.

Агентство продвижения туризма Тюменской области создает общую рекламную кампанию для региона, которая представит комплексно все виды и форматы досуга, чтобы заинтересовать гостей областной столицы.

По данным департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области, турпоток в Тюмень составляет 2 млн человек. На первом месте - деловой туризм, на втором - отдых и оздоровление.

Специалисты ведомства разделяют потенциальных туристов. В первую очередь, популярна тема китайского туриста. "Когда мы проводили фокус-группы среди китайцев, которые присутствуют в Тюмени (рабочие СИБУРа, преподаватели университетов, приезжавшая делегация из Китая), оказалось, что возрастному туристу интересен так называемый "красный туризм" (Ленин, коммунизм и прочее), а молодым китайцам - экотуризм. Поток китайских туристов на Байкал постоянный. Это далекая перспектива для Тюменской области, перспективный поток оцениваем примерно в 50 тысяч человек", - рассказал Александр Сидоров.

Во-вторых, организация внутреннего турпотока на базы отдыха Тюмени.

"База отдыха "Боровое": есть все, здесь здорово, весь комплекс услуг. Вопрос: где люди? Нужно создать этот турпоток на наши базы отдыха. Это задача агентства продвижения туризма Тюменской области. Для этого мы создаем рекламную кампанию, которую запустим во второй половине 2017 года. Мы просим быть готовыми к организованному турпотоку представителей баз отдыха", - резюмировал Александр Сидоров.

Ирина Ромашкина