Четверо викуловчан пострадали от укусов змей

Фото ГУ МЧС России по Тюменской области

Четыре жителя Викуловского района пострадали от укусов змей в июне 2017 года.

Из них трое в возрасте до 30 лет и один ребенок. Все они получают лечение в районной больнице – филиале областной больницы №4.

"Трое госпитализированы в хирургическое отделение, один находится на амбулаторном лечении. Их самочувствие удовлетворительное", - отметил хирург больницы Александр Тунев.

Он напомнил, что при походе в лес нужно надевать высокие резиновые сапоги. Лучше взять с собой небольшую палку или прут, чтобы раздвигать высокую траву. При встрече со змеей не нужно трогать ее или пытаться сфотографировать. Если змея укусила, необходимо обездвижить пораженную часть тела и немедленно обратиться в больницу. Отсасывать кровь из места укуса ни в коем случае нельзя – яд может быстро распространиться по организму.

Евгения Шевцова