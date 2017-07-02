В тюменских колледжах ждут "особых" студентов

Проблемы со здоровьем больше не препятствие для получения профессионального образования и строительства карьеры. Из года в год это доказывают студенты и выпускники Западно-Сибирского государственного колледжа.

Ребята становятся призерами и победителями областных и всероссийских конкурсов, чемпионатов и получают приглашения на работу на крупнейшие предприятия. Недавно Западно-Сибирский государственный колледж поделился опытом работы с инвалидами и студентами с ОВЗ. На стажировочной площадке педагоги из всех колледжей и техникумов региона обсудили особенности образования студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, сообщила пресс-секретарь департамента образования и науки Тюменской области Евгения Сидоренко.

Как рассказал директор колледжа, член общественного совета при департаменте образования и науки Тюменской области Георгий Шатохин, в учебном заведении созданы все условия для обучения ребят: начиная от доступной среды и заканчивая высокотехнологичным оборудованием в аудиториях и комнатой психологической разгрузки.

Предметом обсуждения стали технические средства для обучающихся с проблемами слуха; частные методики преподавания русского языка и литературы, информатики и дисциплин профессионального цикла для слабослышащих.

Участники стажировочной площадки посетили открытые занятия по физической культуре, интегрированное занятие по информатике и поварскому делу, познакомились с практическими разработками преподавателей колледжа.