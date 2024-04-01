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Шесть человек пострадали в массовом ДТП в центре Тюмени

Происшествия, 10:03 28 апреля 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Шесть человек пострадали в массовом ДТП на ул. Герцена, 97 в Тюмени ночью 28 апреля, сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области. Столкнулись четыре автомобиля.

По предварительным данным, 20-летняя водитель на автомобиле Ford, выезжая с прилегающей территории, не пропустила автомобиль Hyundai. От удара Hyundai отбросило на две припаркованные машины.

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В этой аварии пострадали водитель и пассажирка Ford, девушки 20-ти лет, а также семья с двумя детьми 10-ти и 12-ти лет из автомобиля Hyundai.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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