Шесть человек пострадали в массовом ДТП в центре Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Шесть человек пострадали в массовом ДТП на ул. Герцена, 97 в Тюмени ночью 28 апреля, сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области. Столкнулись четыре автомобиля.

По предварительным данным, 20-летняя водитель на автомобиле Ford, выезжая с прилегающей территории, не пропустила автомобиль Hyundai. От удара Hyundai отбросило на две припаркованные машины.

В этой аварии пострадали водитель и пассажирка Ford, девушки 20-ти лет, а также семья с двумя детьми 10-ти и 12-ти лет из автомобиля Hyundai.