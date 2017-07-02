Тюменские воспитатели активно вовлекают ребят в познавательную деятельность

mkrf.ru

В регионе наградили победителей экологической выставки - конкурса "Давайте сохраним!".В ней участвовали 252 воспитателя Тюменской области, Югры и Ямала. Самыми активными оказались воспитатели из Боровского детского сада "Журавушка" - 16 педагогов.

На электронной площадке интернет-издания "Детские сады Тюменской области" было размещено 175 работ. Педагоги не просто представили в фотографиях свои пособия, описывали их назначение, но еще и показали в видеороликах, как занимаются с малышами по авторским пособиям, сообщила пресс-секретарь департамента образования и науки Тюменской области Евгения Сидоренко.

Например, воспитанники детского сада №7 города Ялуторовска с наставниками придумали сказку, изготовили макет Земли, украсили его поделками из пластика, выполненными 3D- ручкой, поставили театрализованное представление "Природа в опасности".

У Таисии Казеевой из поселка Пойковского Нефтеюганского района ребята не только знакомятся с животным миром Югры, но и рисуют стерха, путешествуют с ним к месту зимовки, лепят бобра, делают из бумаги югорский мак.

Воспитатель детского сада № 1 Тобольска Оксана Кузнецова сделала игровое пособие для сюжетной игры "Домик в деревне". Маленькие детки увлеченно сажают семена на грядки, поливают овощи, собирают урожай, кормят домашних животных.

Выставка показала, как в детских садах используются компьютерные технологии: руками воспитателей сделаны фильмы, интерактивные игры, тренажеры.