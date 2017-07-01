Более четырех тысяч выпускников получили дипломы опорного вуза страны

Фото ИА "Тюменская линия"

Многотысячная армия выпускников Тюменского индустриального университета пополнилась еще 4 тыс. специалистов, бакалавров и магистров выпуска 2017 года. В торжественной обстановке им вручили дипломы об окончании опорного вуза страны.

Более 800 из них окончили вуз с красным дипломом. Напомним, также из стен ТИУ в 2017 году вышли победитель федеральной стипендиальной программы Владимира Потанина, многократный победитель и призер всероссийских и международных конференций и конкурсов, член молодежного совета при Министерстве энергетики Российской Федерации Альберт Бранд; многократный победитель конкурсов и фестивалей международного, всероссийского, регионального уровней, художник-сценограф студии "Май" ТИУ Мария Грошева; обладатель стипендии президента и правительства Российской Федерации, обладатель именной стипендии ОАО АК "Транснефть"; многократный победитель всероссийских и международных олимпиад по инженерной и компьютерной графике Дмитрий Именовский; автор более десяти публикаций, цитируемых в системах РИНЦ, ВАК, SCOPUS, именной стипендиат губернатора Тюменской области, обладатель грантов и патентов в области "Создание технологии переработки осадков станций водоподготовки" Лев Максимов; обладательницы именных стипендий президента Российской Федерации, на двоих имеющие более 140 публикаций в изданиях, размещенных в системе РИНЦ, SCOPUS Ольга и Юлия Темпель и другие именитые выпускники.

Поздравляя ребят, и.о. ректора Тюменского индустриального университета Вероника Ефремова отметила, что преподаватели сделали все, чтобы из вчерашних школьников получились высокопрофессиональные специалисты, мастера своего дела.

"Когда вы придете на производственные площадки, надеюсь, что подтвердите своими успехами высокий статус опорного вуза. 50 лет назад, вручая дипломы первым выпускникам университета, руководитель "Главтюменьнефтегаза" Виктор Иванович Муравленко сказал: "Ребята, ваша задача сегодня - обеспечить первенство Тюменской области по добыче нефти и газа". Прошло полвека, перед экономикой страны сейчас другие задачи, необходим технологический прорыв. Только на вас надежда индустриальной экономики страны. Не подведите!",- обратилась она к выпускникам. В дополнение Вероника Ефремова призвала их всегда следовать строчке гимна индустриального университета: "Вы в планах дерзкие, а в делах реальные".

Присоединились к поздравлениям и первый заместитель председателя облдумы Андрей Артюхов, председатель Тюменской городской думы Дмитрий Еремеев, руководители тюменских предприятий и другие именитые выпускники университета. Из их рук документы о высшем образовании получили 60 лучших выпускников. Остальным дипломы под гимн университета вручили заведующие кафедрами и руководители институтов.

Сотни фотовспышек, селфи на память, счастливые улыбки вчерашних студентов и пожелания каждый год встречаться на вечерах выпускников. В завершение в воздух взлетели академические конфедератки. Долгий путь завершен, университет прощается с выпускниками и ждет новых желающих получить профессию в одном из самых сильных вузов страны.

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Евгения Шевцова