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Реконструкторы со всей России приехали на фестиваль "Абалакское поле"

16:55 01 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА Тюменская линия

Девятый фестиваль исторической реконструкции "Абалакское поле" стартовал в Тобольском районе.

Участие  в нем принимают более 200 человек из клубов исторической реконструкции Тюмени, Нижневартовска, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Омска и других городов России.

Участников и гостей фестиваля приветствовал глава Тобольского района Юрий Батт.

"Уверен, что фестиваль "Абалакское поле" пройдет и в девятнадцатый и в двадцатый раз. Пока есть энтузиасты своего дела, пока мы помним о прошлом, заботимся о будущем, фестиваль живет. Желаю участникам обойтись без травм, а гостям получить удовольствие от увиденного", - сказал Юрий Батт.

Участников  и гостей фестиваля ожидает насыщенная двухдневная программа. Реконструкторы посостязаются в групповом и одиночном турнирах воинов, соревнованиях лучников, массовых сражениях. Также их ждет турнир по "Скандболу" (аналог Средневекового регби), ночные массовые сражения воинов при факельном освещении.

Для зрителей организована работа Средневекового лучного тира и детского интерактивного лагеря по подготовке юных воинов и воительниц. Участвуют зрители и в шуточных состязаниях, связанных с бытом Средневековья.

В рамках фестиваля "Абалакское поле" состоится ночной фолк-рок OPEN AIR "Медовый пир", участниками которого станут звезды фолк-рок движения в России: московская группа "TEUFELSTANZ", также тюменские коллективы "Aeterna" и "Gilead". Они исполнят славянские и европейские фольклорные мелодии на народных инструментах средневековой эпохи.

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Евгений Новоселов

Теги: Абалакское поле , Тобольск

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