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Минимальный размер оплаты труда в России вырос на 300 рублей

11:58 02 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Тюменская линия

Изменения в закон "О минимальном размере оплаты труда", по которым уровень МРОТ увеличивается с 7,5 тыс. до 7 тыс. 800 рублей, вступили в силу в России.

Как заявляла вице-премьер Ольга Голодец, зарплату на уровне МРОТ в России получают 4,9 миллиона человек.

16 мая премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшие два года показатель МРОТ будет повышен до уровня прожиточного минимума, который в первом квартале 2017 года составляет 9 тыс. 909 рублей.

В начале мая Медведев поручил Минтруду, Минфину и Минэкономразвития подготовить проект федерального закона о повышении МРОТ до прожиточного минимума работающего.

По мнению главы Минтруда Максима Топилина, приближение МРОТ к региональному прожиточному минимуму необходимо обеспечить к осени 2017 года, сообщает "Лента.ру".

Теги: деньги , зарплата

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