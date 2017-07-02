Жара в Греции установила европейский рекорд

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Европейский температурный рекорд поставила жара в Греции — 45,9 градуса по Цельсию. Такая температура была отмечена в районе Мирес недалеко от города Ираклион на Крите.

В Греции больше недели стоит жаркая погода, но с четверга установилась 40-градусная жара. По данным синоптиков, в субботу на четырех станциях наблюдения столбики термометров поднялись выше отметки 44 градуса, на 25 станциях — выше 42 градусов.

В столичном регионе Аттика наибольшая температура была в районе Психико — 43,4 градуса.

Мэрия Афин открыла в столице девять помещений с кондиционерами, где желающие могут переждать жару. Помещения, предназначенные в первую очередь для слабо защищенных групп населения.

Пожарные службы предупреждают об опасности пожаров в связи с сухой жаркой погодой и запрете разводить костры. Несмотря на предупреждения, в Греции произошло несколько пожаров, сообщает "РИА Новости"