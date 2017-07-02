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Дельфина и Найка Борзова не пустили на музыкальный фестиваль в Киеве

16:44 02 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
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Российских музыкантов Найка Борзова и Андрея Лысикова, выступающего под псевдонимом Дельфин, не пустили на музыкальный фестиваль Atlas Weekend в Киеве.

Сообщение о том, что Дельфин не приедет на мероприятие в украинскую столицу, появилось на странице Atlas Weekend в Facebook.

"Я был в Крыму, и меня не пустили в Киев. Есть такой закон, и он исполнен. Остальные участники группы благополучно пересекли границу. Они готовы сыграть концерт, на котором меня не будет. Я очень хочу быть сегодня на сцене с моими друзьями. Но будьте с ними вы. Спасибо", — цитируют Лысикова организаторы.

В результате группа выступала без певца "в режиме караоке" — за музыкантами был установлен экран, на который проецировались слова песен.

По тем же причинам в Atlas Weekend не сможет принять участие и Найк Борзов. Об этом он сообщил на своей странице во "ВКонтакте".

"Досадно, что политики, забыв о людях, вмешиваются и в музыкальную жизнь своих граждан. Надеюсь, что скоро ситуация изменится и музыка снова не будет знать границ", — отметил исполнитель.

Дельфин и Борзов — не первые музыканты из России, которые не смогут выступить на фестивале из-за запрета на въезд на территорию Украины. В начале июня попасть в страну не смогли участники рок-группы "Крематорий". Ранее они также давали концерты в Крыму.

Atlas Weekend проходит в Киеве с 28 июня по 2 июля. Хедлайнерами фестиваля стали группы Kasabian и Prodigy, а также певец Джон Ньюман. Согласно расписанию на сайте мероприятия, Дельфин должен был выступить 1 июля, а Борзов — 2 июля. Среди российских исполнителей, которые приняли участие в музыкальном событии, — Noize MC, Anacondaz, Louna, "Порнофильмы" и "Северный флот", сообщает "Лента.ру".

Теги: музыканты

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