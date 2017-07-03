Вторая смена пришкольных лагерей стартует в Тюмени

vk.com/schoolsummer72

Вторая смена в оздоровительных лагерях дневного пребывания в Тюмени стартует 3 июля.

Около 4 тыс. юных тюменцев ждут новые приключения, обещает пресс-служба департамента образования администрации города. Отдыхающих примут 43 лагеря, основанные на базе школ.

Разработанные программы детских лагерей нацелены, в первую очередь, на оздоровление, организацию безопасного отдыха и занятости детей и подростков. В первые дни знакомства с лагерем вместе с веселыми зарядками проводятся тренировочные эвакуации, инструктажи по технике безопасности. Неотъемлемым компонентом программ всех лагерей являются ежедневные минутки здоровья, где ребята узнают о правилах оказания первой помощи при травмах, как снять усталость с ног, ухаживать за зубами.

Каждый день в лагере насыщен разнообразными событиями: играми, конкурсами, концертами. В группе "Школьное лето 72" в социальной сети публикуются новости из всех пришкольных лагерей города. Здесь можно узнать все о летнем отдыхе детей и увидеть, как проходят будни ребенка.