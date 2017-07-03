История тобольского вала стала общедоступной

www.kulturatob.ru

Информационный стенд, рассказывающий о памятнике археологии "Городской вал", установлен в Тобольске.

Тоболякам и гостям города доступна информация об одном из интереснейших, но малоизвестных памятниках города. Право открыть стенд получили научный сотрудник Тобольской комплексной научной станции УрО РАН Наталья Турова и экскурсовод Александра Романова, сообщает администрация Тобольска.

Сохранилась часть вала от Троицкого до Воскресенского проездов (вдоль современной ул. Красноармейской), а также небольшой участок вала между Тобольским и Сибирским переулками. Современная высота вала достигает здесь 2,5 м, глубина рва - около 1,5 м. Сохранившийся участок вала является памятником археологии регионального значения.

Тобольский городской вал - один из ранних памятников фортификации Сибири XVII века. Заложен 22 апреля 1688 года севернее старой острожной стены, создал огражденную территорию для возможного расширения верхнего посада. Работами руководил воевода Головин.

Вал протянулся от берега Иртыша до берега Курдюмки. Его длина составляла 1,5 тыс. метров, средняя высота - 3,6 м, ширина - 7,8 м. С внешней стороны вала находился ров средней глубины 4,3 м и такой же ширины. Верхняя часть вала ближе к внешней стороне увенчивалась деревянной стеной типа частокола, которая была укреплена несколькими башнями. Первая из них стояла недалеко от кручи Иртышского берега. В башне был устроен склад для канатных и прядильных припасов.

В середине XVIII века вал сохранял оборонительное значение. Однако впоследствии земляная крепость не поддерживалась и постепенно пришла в запустение, хотя долгое время еще сохраняла значение северной границы города.

Воплощение проекта стало возможным благодаря поддержке ООО "СИБУР-Тобольск" в рамках благотворительной программы "Формула хороших дел". В 2016 году с помощью финансовой поддержки "СИБУР Тобольск" установлены два стенда на Плацпарадной площади и в саду Ермака.

Соб. инф.