up

3.07.2017 понедельник

EUR 67.8072

USD 59.3862

В Тюмени 21..23 С 3 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

История тобольского вала стала общедоступной

13:54 03 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
www.kulturatob.ru

Информационный стенд, рассказывающий о памятнике археологии "Городской вал", установлен в Тобольске.

Тоболякам и гостям города доступна информация об одном из интереснейших, но малоизвестных памятниках города. Право открыть стенд получили научный сотрудник Тобольской комплексной научной станции УрО РАН Наталья Турова и экскурсовод Александра Романова, сообщает администрация Тобольска.

Сохранилась часть вала от Троицкого до Воскресенского проездов (вдоль современной ул. Красноармейской), а также небольшой участок вала между Тобольским и Сибирским переулками. Современная высота вала достигает здесь 2,5 м, глубина рва - около 1,5 м. Сохранившийся участок вала является памятником археологии регионального значения.

Тобольский городской вал - один из ранних памятников фортификации Сибири XVII века. Заложен 22 апреля 1688 года севернее старой острожной стены, создал огражденную территорию для возможного расширения верхнего посада. Работами руководил воевода Головин.

Вал протянулся от берега Иртыша до берега Курдюмки. Его длина составляла 1,5 тыс. метров, средняя высота - 3,6 м, ширина - 7,8 м. С внешней стороны вала находился ров средней глубины 4,3 м и такой же ширины. Верхняя часть вала ближе к внешней стороне увенчивалась деревянной стеной типа частокола, которая была укреплена несколькими башнями. Первая из них стояла недалеко от кручи Иртышского берега. В башне был устроен склад для канатных и прядильных припасов.

В середине XVIII века вал сохранял оборонительное значение. Однако впоследствии земляная крепость не поддерживалась и постепенно пришла в запустение, хотя долгое время еще сохраняла значение северной границы города.

Воплощение проекта стало возможным благодаря поддержке ООО "СИБУР-Тобольск" в рамках благотворительной программы "Формула хороших дел". В 2016 году с помощью финансовой поддержки "СИБУР Тобольск" установлены два стенда на Плацпарадной площади и в саду Ермака.

Соб. инф.

Теги: благотворительность , Тобольск , исторические памятники , археология , СИБУР Тобольск

Последние новости

15:43 Рынок недвижимости по науке: ученые прогнозирует покупательский спад
15:32 Павел Тренихин привез серебро с "Мемориала Знаменских"
15:21 Ишимских полицейских проводили в командировку на Северный Кавказ Фото
15:10 Тюменский вратарь тренируется с португальской командой
15:00 В Викулово наградили борцов с паводком
14:49 Сотрудников Госавтоинспекции наградили к профессиональному празднику Фото
14:38 Сколько стоят билеты на чемпионат мира по футболу-2018
14:27 В Тюменской области продезинфицированы все частные дома после паводка
14:16 Четверо детей из перевернувшейся на Урале лодки смогли спастись
14:05 Победитель первенства Европы по дзюдо Георгий Третьяков проведет открытую тренировку
Все новости

Архив новостей

Июль, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев поздравил сотрудников и ветеранов Госавтоинспекции региона

Владимир Якушев: в социально-экономическом развитии региона потребительская кооперация играет значимую роль

Владимир Якушев: коллектив Арбитражного суда устанавливает торжество справедливости

Политика

Назначен глава администрации Наримановского муниципального образования

Тюменская область развивает сотрудничество с Республикой Беларусь

Тюменские депутаты решили повысить дисциплину

Экономика

Рынок недвижимости по науке: ученые прогнозирует покупательский спад

В навигацию на Ямале в приоритете комфорт пассажиров и северный завоз

Утверждены изменения в бюджете Казанского района

Общество

Ишимских полицейских проводили в командировку на Северный Кавказ

В Викулово наградили борцов с паводком

Сотрудников Госавтоинспекции наградили к профессиональному празднику

Спорт

Павел Тренихин привез серебро с "Мемориала Знаменских"

Тюменский вратарь тренируется с португальской командой

Сколько стоят билеты на чемпионат мира по футболу-2018

Происшествия

Четверо детей из перевернувшейся на Урале лодки смогли спастись

В Иртыше утонул четырехлетний мальчик

Погибшие дети обнаружены на месте трагедии в Челябинской области
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+