Глава Минпромторга рассказал о тобольской резной кости и Ждуне

amtg-rus.ru

Изделия тобольской резьбы по кости, Императорский фарфор часто дарит иностранным коллегам министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Об этом он рассказал в интервью журналу "Огонек".

"Министру промышленности Индии недавно подарил павловопосадский платок, и она его сразу примерила...", - еще привел пример глава Минпромторга.

Министр отметил, что он обожает и коллекционирует тобольскую резьбу, любит дятьковский хрусталь и они, конечно, есть у него дома.

Напомним, что в Тобольске функционирует единственная в России фабрика художественных косторезных изделий, работы мастеров, которой являются желанным сувениром для туристов – каждое изделие индивидуально, неповторимо и изготовлено только в ручную. На фабрике трудится 60 резчиков. Здесь выпускают широкий диапазон художественных сувенирных изделий: от дорогостоящих, из элитных материалов - кости мамонта, до относительно дешевых - из простой цевки и рога лося. Тематика поделок самая различная: от северных мотивов до прекрасных женских украшений. Изделия тобольских мастеров хранятся в лучших российских и зарубежных музеях.

Минпромторг до конца августа 2017 года разрабатывает программу по сохранению национального достояния, в которой делает ставку не только на традиционные, но и на современные разработки. Динис Мантуров в качестве примера таких назвал "Ждуна".

фото РИА Новости

"Образ Ждуна популярен у молодежи. Почему нет? Воплощение интернет-образов в потребительских товарах — тренд последних лет. Фабрика "Гжель" начала производство в апреле и уже реализовала несколько сотен изделий. Значит, товар нашел покупателя. Фигурка расписана в традиционных цветах с использованием элементов, характерных для гжельской пластики. А чайничек в руках у героя и вовсе классика гжели", -сказал он.