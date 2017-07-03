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Тюменский вратарь тренируется с португальской командой

15:10 03 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
fc-tyumen.ru

Воспитанник футбольного клуба "Тюмень" Иван Злобин вызван на предсезонный сбор в основу португальской "Бенфики".

В структуре клуба 20-летний голкипер находится с 2015 года.

В основу чемпиона Португалии сибиряк вызван для прохождения физических тестов и предварительного сбора. Минувший сезон Иван провел во втором по силе дивизионе страны за "Бенфику Б". Команда заняла четвертое место из 22. Злобин из-за повреждения провел восемь полных матчей. В одном из них остался "сухим", сообщает пресс-служба тюменского клуба. 

Тюменец начал заниматься футболом в шесть лет под руководством нынешнего старшего тренера команды мастеров Евгения Маслова. После этого талантливый голкипер выступал за юношеские дружины под началом Вячеслава Афонина. В 2013 году Злобин уехал в тольяттинскую академию имени Коноплёва, а оттуда попал в ЦСКА.

Теги: ФК Тюмень , футбол

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