Ишимских полицейских проводили в командировку на Северный Кавказ

Фото ИА "Тюменская линия"

14 полицейских сводного отряда полиции межмуниципального отдела МВД России "Ишимский" торжественно проводили в служебную командировку на Северный Кавказ. Стражи правопорядка сменят своих коллег на шесть месяцев. В состав отряда вошли инспекторы дорожно-патрульной, патрульно-постовой службы, дежурной части, уголовного розыска.

Перед командировкой бойцы прошли специальные сборы. По информации пресс-службы МО МВД России "Ишимский", сначала врачебно-медицинская комиссия оценила их физическое и морально-психологическое состояние, а затем полицейские совершенствовали навыки владения табельным оружием, занимались тактической и строевой подготовкой.

Сотрудников провожали их сослуживцы и родственники. Руководство ишимской полиции в напутственном слове потребовало от сотрудников во время служебной командировки неукоснительно соблюдать служебную дисциплину и вернуться на родную землю живыми и здоровыми.

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Соб. инф.