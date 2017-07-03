Тоболяки борются за звание лучших гидов России

лучшийгид.рф

Сотрудники экскурсионного отдела Тобольского музея-заповедника Рада Ильясова, Елена Михайленко и Татьяна Дмитрищак принимают участие в конкурсе "Лучший гид России", сообщает пресс-служба ТИАМЗ.

Организатором выступает Всероссийская общественная организация "Русское географическое общество", соорганизаторы — телеканал "Моя планета" и радио "Маяк".

Любой житель Российской Федерации может снять двухминутное видео с экскурсией, рассказывающей о достопримечательностях малой родины, загрузить его на сайт и стать участником голосования, которое завершится 16 июля 2017 года.

Номинации: "Гид-профессионал. Музей"; "Гид-профессионал. Город"; "Гид-профессионал. Проводник. Горы, экотуризм"; "Гид-любитель" и "Гид-любитель. До 18 лет". Победители получат дипломы и станут героями программ телеканала "Моя планета" и радио "Маяк".