Разработка тюменского ученого рекомендована к внедрению в агрохозяйствах УФО

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Система повышения топливной экономичности двигателей сельхозмашин и агрегатов на основе водной инжекции рекомендована к внедрению министерством сельского хозяйства Челябинской области, учебно-опытным хозяйством ГАУ Северного Зауралья, предприятиями Омутинского и Тугулымского районов, Южно-Уральским аграрным университетом.

Разработал ее преподаватель кафедры "Технические системы в АПК" Сергей Романов. На эту тему он защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук.

Суть технологии в том, что на дизельный двигатель устанавливается устройство для подачи воды в отпускной коллектор. В результате расход топлива у трактора снижается на 15%, а мощность возрастает на 20%. Также Сергей Романов доказал, что применение водной инжекции повышает еще и экологическую безопасность тракторных двигателей.

Эксперименты ученый проводил в лаборатории механико-технологического института на модели двигателя трактора МТЗ 80/82. Также установка протестирована на учебно-опытном поле аграрного университета, сообщает пресс-служба вуза.