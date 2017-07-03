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Тюменские аграрии готовятся ко Всероссийскому дню поля

16:27 03 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
utmn.ru

Руководители агропромышленных предприятий Тюменской области и представители департамента АПК во главе с заместителем губернатора, директором департамента Владимиром Чейметовым примут участие в работе форума-выставки "Всероссийский день поля-2017". Мероприятие пройдет в Казани 5-7 июля. 

Крупнейшая в России выставка-демонстрация передовых технологий в сельскохозяйственном производстве, современных отечественных и зарубежных специализированных машин и оборудования, инновационных методов землепользования состоится на экспериментальных полях Татарского научно-исследовательского института сельского хозяйства (ТатНИИСХ). 

На презентационной площадке "Растениеводство" можно увидеть делянки опытного поля с возделанными озимыми и яровыми культурами. Компании-участники продемонстрируют новейшие технологии и методы селекции растений.

Технику и выставку сельскохозяйственных кластеров России представят в разделе "Инженерно-техническое обеспечение АПК". Здесь пройдет "Тракторное шоу" – соревнования среди лучших водителей сельхозтехники.

На презентационной площадке "Животноводство" покажут племенных животных, оборудование, корма и добавки, ветеринарные препараты и новые технологии.

На площадке "Кампус" презентуют технологии и оборудование для различных направлений АПК.

Впервые пройдет конкурс мастерства радиоуправления "Робототехника". Участники, среди которых студенты и преподаватели российских и зарубежных учебных заведений, представят свои образцы и новейшие изобретения в действии.

В рамках деловой программы выставки - форума состоятся пленарные сессии, посвященные перспективам развития сельского хозяйства в России.

Теги: сельское хозяйство , День поля

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