Тюменские аграрии готовятся ко Всероссийскому дню поля

utmn.ru

Руководители агропромышленных предприятий Тюменской области и представители департамента АПК во главе с заместителем губернатора, директором департамента Владимиром Чейметовым примут участие в работе форума-выставки "Всероссийский день поля-2017". Мероприятие пройдет в Казани 5-7 июля.

Крупнейшая в России выставка-демонстрация передовых технологий в сельскохозяйственном производстве, современных отечественных и зарубежных специализированных машин и оборудования, инновационных методов землепользования состоится на экспериментальных полях Татарского научно-исследовательского института сельского хозяйства (ТатНИИСХ).

На презентационной площадке "Растениеводство" можно увидеть делянки опытного поля с возделанными озимыми и яровыми культурами. Компании-участники продемонстрируют новейшие технологии и методы селекции растений.

Технику и выставку сельскохозяйственных кластеров России представят в разделе "Инженерно-техническое обеспечение АПК". Здесь пройдет "Тракторное шоу" – соревнования среди лучших водителей сельхозтехники.

На презентационной площадке "Животноводство" покажут племенных животных, оборудование, корма и добавки, ветеринарные препараты и новые технологии.

На площадке "Кампус" презентуют технологии и оборудование для различных направлений АПК.

Впервые пройдет конкурс мастерства радиоуправления "Робототехника". Участники, среди которых студенты и преподаватели российских и зарубежных учебных заведений, представят свои образцы и новейшие изобретения в действии.

В рамках деловой программы выставки - форума состоятся пленарные сессии, посвященные перспективам развития сельского хозяйства в России.