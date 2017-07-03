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Тюменская школа стала второй в России по инклюзивному образованию

18:05 03 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
depedu.tyumen-city.ru

Школа №70 имени Великой Победы (Тюмень) заняла второе место во Всероссийском конкурсе "Лучшая инклюзивная школа России".

Победителей наградила министр образования и науки России Ольга Васильева.

"Вы помогаете детям в социализации и подготовке к жизни, которая ждет их впереди. Мы должны изо всех сил помогать таким школам и делать все возможное, чтобы поменять общественное сознание по отношению к нашим детям. Самое тяжелое — это поменять сознание. Но оно тоже меняется благодаря вам и вашей работе", - отметила Ольга Васильева.

Конкурс прошел в четвертый раз. Количество заявок на участие в нем с каждым годом растет. Если на первый конкурс среди инклюзивных школ, который состоялся весной 2013 года, было подано 120 заявок из 20 регионов, в 2017-м заявок было уже 131 из 61 региона.

Конкурс проводился в два этапа. В региональном этапе приняли участие 11 школ. Победителями стали школа №70 Тюмени имени Великой Победы в номинации "Лучшая инклюзивная школа", школа №69 Тюмени в номинации "Лучшая практика психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образования"; детский сад №133 Тюмени "Лучший инклюзивный детский сад".

По итогам Всероссийского конкурса "Лучшая инклюзивная школа" второе место заняла тюменская школа №70, лауреатом стал тюменский детский сад №133, сообщает департамент образования администрации Тюмени.

depedu.tyumen-city.ru

Соб. инф.

Теги: Ольга Васильева , инклюзивное образование , образование , детсады , школы

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