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В тюменской системе МВД новое назначение

16:49 03 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: УМВД России по Тюмени

Нового руководителя представил личному составу отдела полиции №4 УМВД России по Тюмени начальник регионального управления МВД России генерал-майор полиции Юрий Алтынов. На эту должность назначен Рим Климович Мусин.

Рим Мусин родился 10 октября 1973 года, окончил Уфимский юридический институт МВД России, начал службу в органы внутренних дел в 1996 году.

Служил оперуполномоченным отделения по экономическим преступлениям города Нефтекамска, в 2004 году назначен начальником межрайонного оперативно-розыскного отдела по выявлению налоговых преступлений в том же территориальном подразделении. В апреле 2007 году назначен начальником отдела внутренних дел по Янаульскому району и городу Янаул Республики Башкотостан. В феврале 2010 года назначен начальником управления внутренних дел по городу Стерлитамак. С сентября 2015 года продолжил службу в МО МВД России "Тобольский" в должности заместителя начальника отдела, сообщает пресс-служба управления МВД России по Тюмени.

Юрий Алтынов отметил, что Рим Климович опытный руководитель, который имеет большой стаж работы. А также подчеркнул, что личному составу необходимо продолжать честно и достойно выполнять свой служебный долг под руководством нового начальника.

Теги: полиция , УМВД по Тюмени , Юрий Алтынов

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