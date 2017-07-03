В Тобольске построят новую школу и поликлинику, благоустроят дворы и отремонтируют дороги

admtyumen.ru

Ход исполнения поручений губернатора по итогам рабочей поездки в Тобольск рассмотрели на совещании, которое в режиме видео-конференц-связи провел глава региона Владимир Якушев.

По итогам визита в Тобольск было принято несколько решений, связанных с обновлением и развитием социальной инфраструктуры муниципалитета. Предусмотрено, в частности, строительство новой школы и здания филиала местной поликлиники, увеличение финансирования на реализацию программы ремонта дворовых территорий.

По поручению губернатора проведен опрос тоболяков по выбору места для будущего филиала поликлиники с учетом доступности и удобства транспортной логистики. Принято решение построить ее в мкр. 7а. Заключен госконтракт на разработку проектной документации.

Разрабатывается проектная документация и для школы на 1 тыс. 200 учебных мест в мкр №15. Строительство этого крупного современного образовательного учреждения планируется завершить в течение трех лет. Необходимые земельные участки для возведения этих важных объектов для жителей Тобольска определены.

Кроме того, в городе продолжат приводить в порядок дороги и дворы. В соответствии с поручением губернатора на благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов в 2017 году выделено более 37 млн рублей. Это в два раза больше, чем в 2016 году.

В этом году к ремонту дорог приступили чуть раньше, чем в прошлом сезоне. Работа идет на ул. Юбилейной и Полонского, здесь укладывают технические тротуары, которые будут использоваться для обслуживания дороги. Также вскрыли и привели в нормативное состояние ранее построенные дождеприемники, а на улице Семена Ремезова уже заменили асфальтовое полотно.

Преобразятся в этом году ул. Нефтехимиков (участок Комсомольского проспекта от ул. Нефтехимиков до проспекта Менделеева), ул. Юбилейная (отрезок ул. Семена Ремезова от проспекта Менделеева до ул. Нефтехимиков), два участка на переулке Рощинский от ул. Ремезова до гаражного кооператива и от ул. Знаменского до стадиона "Тобол".

В нижнем посаде Тобольска в асфальтобетоне выполнят три улицы, еще столько же переведут из грунта в щебень. Все муниципальные дороги микрорайона Иртышский в этом году также станут щебеночными. Сумма затрат на ремонтные работы по всем объектам составит порядка 200 млн рублей. В ремонт входит не только замена полотна. Это и установка бордюров, строительство ливневой канализации. В подгорной части и в Иртышском дороги ремонтируют с обязательным перекладыванием и дополнительным устройством водопропускных труб.

Практически завершен ремонт подъездной дороги к областной больнице №3 с благоустройством территории. Огромную парковочную зону, проезжую часть, тротуары, освещение сдадут в эксплуатацию со дня на день.

Идет конкурсная процедура по заказу "Устройство подъездных дорог и парковочных площадок к дошкольным образовательным учреждениям". В планах привести в порядок 18 объектов. Решение принималось совместно с комитетом по образованию. В перечень попали детские садики, где действительно назрела эта проблема.

Соб. инф.