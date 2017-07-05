up

5.07.2017 среда

EUR 67.2966

USD 59.2295

В Тюмени 16..18 С 4 м/с
ветер северо-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Для тюменцев устроят семейный праздник во дворе

08:19 05 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
www.colourbox.com

Горожан приглашают на спектакль, библиотечные встречи и дворовый праздник 5 июля.

Во время мероприятия в библиотеке №19 (ул. Станционная, 18а/1) ребята поучаствуют в конкурсах, которые помогут им вспомнить правила безопасного поведения на улице, во дворе, в общественном транспорте, а сказочные герои познакомят детей с дорожными знаками, знать которые должен каждый пешеход. Начало в 11 часов.

В 11 часов на сцене Молодежного театра "Ангажемент" им. В. С. Загоруйко (ул. Олимпийская, 8а) начнется сказка о ведьме, капризной принцессе и ловком солдате, доказавшем, что верное сердце сильнее любого волшебства.

Программа "Альтернатива" начнется в 11 часов 30 минут на уличной площадке Дома культуры "Орфей" (ул. 70 лет Октября, 5в).

В Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) в 12 часов начнется рассказ об истории и традициях  праздника Ивана Купалы. Ребята примут участие в играх и конкурсах.

Центр русской культуры в 18 часов приглашает на праздник "Семь Я" на дворовою площадку на ул. Западносибирской, 18, сообщает департамент культуры администрации Тюмени.

Соб. инф.

Теги: дорожная безопасность , Иван Купала , библиотеки , Ангажемент , семьи , ДК Орфей

Последние новости

08:27 Генплан Заводоуковска изменится
08:19 Для тюменцев устроят семейный праздник во дворе
08:02 Росреестр проведет прямые линии для жителей региона в июле
21:20 Тюменские архитекторы, дизайнеры и урбанисты участвуют в форуме "Таврида" Фото
19:10 Тюменских детей бесплатно научат немецкому с зайчишкой Хансом Фото
18:10 Пожароопасная обстановка в лесах региона остается стабильной
18:00 5 июля - события дня
17:49 На Ямале пресекли условный теракт
17:38 Электронная ПТС покажет всю историю конкретной машины
17:27 Сабантуй ждет жителей региона в Ярково
Все новости

Архив новостей

Июль, 2017
﻿

Губернатор

Ишимский лизин может покрыть сорок процентов потребностей России

В Тобольске построят новую школу и поликлинику, благоустроят дворы и отремонтируют дороги

Владимир Якушев поздравил сотрудников и ветеранов Госавтоинспекции региона

Политика

Александр Моор: рынок жилья перестал быть дефицитным

Назначен глава администрации Наримановского муниципального образования

Тюменская область развивает сотрудничество с Республикой Беларусь

Экономика

Тюменская агрофирма КРиММ построит завод по переработке картофеля

Избран глава Консультационного совета акционеров ВТБ

"Транснефть – Сибирь" строит жилье для своих сотрудников

Общество

Генплан Заводоуковска изменится

Для тюменцев устроят семейный праздник во дворе

Росреестр проведет прямые линии для жителей региона в июле

Спорт

Дзюдоист Георгий Третьяков намерен победить в Чили

ФК "Тюмень" проведет открытую тренировку дома

Тюменская скалолазка - чемпионка Европы

Происшествия

Бывший начальник отдела Тюменского военкомата отправится в колонию за взятки

Крупное дело по налоговой недостаче прекращено в Тюменской области

Двое детей утонули в Абатском
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+