Для тюменцев устроят семейный праздник во дворе

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Горожан приглашают на спектакль, библиотечные встречи и дворовый праздник 5 июля.

Во время мероприятия в библиотеке №19 (ул. Станционная, 18а/1) ребята поучаствуют в конкурсах, которые помогут им вспомнить правила безопасного поведения на улице, во дворе, в общественном транспорте, а сказочные герои познакомят детей с дорожными знаками, знать которые должен каждый пешеход. Начало в 11 часов.

В 11 часов на сцене Молодежного театра "Ангажемент" им. В. С. Загоруйко (ул. Олимпийская, 8а) начнется сказка о ведьме, капризной принцессе и ловком солдате, доказавшем, что верное сердце сильнее любого волшебства.

Программа "Альтернатива" начнется в 11 часов 30 минут на уличной площадке Дома культуры "Орфей" (ул. 70 лет Октября, 5в).

В Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) в 12 часов начнется рассказ об истории и традициях праздника Ивана Купалы. Ребята примут участие в играх и конкурсах.

Центр русской культуры в 18 часов приглашает на праздник "Семь Я" на дворовою площадку на ул. Западносибирской, 18, сообщает департамент культуры администрации Тюмени.

Соб. инф.