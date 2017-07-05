Электронная ПТС покажет всю историю конкретной машины

minpromtorg.gov.ru

Система электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС) будет технически готова к запуску в июле 2017 года.

Постепенный переход на использование на них состоится до 1 июля 2018 года. К этому времени свою работу по документам должны перестроить все автопроизводители, работающие в России.

Минпромторг страны обещает, что это не доставит сложностей потребителям: транспортное средство продадут уже с новым форматом документа. А автовладельцы с действующими бумажными ПТС, могут продолжить ими пользоваться: обязательного обмена не предусмотрено.

Вместе с тем, после 1 июля 2018 года если бумажный ПТС будет утерян или придет в негодность, его придется заменить на электронный.

При купле-продаже на вторичном рынке автомобиля, оформление ЭПТС новым владельцем также не обязательно.

Переход на электронный паспорт не меняет привычной логики: у владельца на руках по-прежнему остается договор купли-продажи и после регистрации свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС).

ЭПТС даст возможность создания максимально полной истории транспортного средства, основанной на данных из заслуживающих доверия источников, включая информацию об ограничениях и обременениях, о страховании и страховых случаях, о ДТП, ремонте и прохождении ТО.

Получение электронного паспорта транспортного средства взамен бумажного дешевле – 600 рублей (против 800 рублей) и носит добровольный характер (тариф предусмотрен проектом постановления правительства РФ.