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Березу для Тюменского фанерного завода будут выращивать специально

15:37 04 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
rosleshoz.gov.ru

Молодняк березы высаживают лесничие Тюменской области в качестве эксперимента с 2016 года.

Об этом сообщил директор регионального департамента лесного комплекса Владимир Артановский на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

Он пояснил, что береза, которая вырастает самосевом, обычно низкого качества и не подходит для промышленной заготовки.

"Растет интерес к заготовке березовой древесины среди предпринимателей. Также береза нужна для Тюменского фанерного завода. Для этого она должны иметь прямой ствол без лишних сучков и отвечать всем требованиям качества. Вырастить такую можно искусственно", - отметил Владимир Артановский.

Отметим, что также для лесовосстановления в Тюменской области используют сосну, ель, кедр. Всего на эти цели в 2016 году было направлено около 900 млн рублей.

Евгения Шевцова

Теги: Тюменский фанерный завод , Владимир Артановский , береза , саженцы

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