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В Тюменской области в каналы первого мультиплекса включили региональные программы

15:21 06 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
tyumen.rtrs.ru

Региональные программы ГТРК "Регион-Тюмень" вошли в состав первого мультиплекса цифрового эфирного телевидения с 6 июля.

На территории юга Тюменской области региональные врезки появились в эфире каналов "Россия 1", "Россия 24" и "Радио России". Благодаря этому региональные программы в цифровом качестве  доступны 97,8% жителей региона.

"В цифровых пакетах появились врезки ТРК "Регион-Тюмень", и те, кто переключал с цифры на аналог теперь смогут смотреть полноценную цифру с врезками местных программ "Регион-Тюмени", - отметил директор ФГУП РТРС, Урало-Сибирский региональный центр Евгений Дроздинский.

Он напомнил, что строительство сети в России началось в 2009 году, в Тюменской области - в 2011 году. В 2014 году филиал РТРС "Урало-Сибирский РЦ" завершил строительство сети цифрового эфирного телевидения на территории юга Тюменской области. "Подрядчики и сотрудники филиала проделали огромную работу. Трансляция пакета цифровых каналов идет в стандарте DVB-T2, это лучший в мире формат. Россия первая начала его внедрять. Качество программ улучшилось. К концу 2018 года мы должны иметь грамотного телезрителя, который будет смотреть все в цифре", - отметил он.

Главный федеральный инспектор по Тюменской области Андрей Руцинский подчеркнул, что всем жителям интересны новости от Калининграда до Владивостока, но надо знать, что происходит у нас в регионе. "Федеральные каналы мы могли смотреть в цифре, а региональные только в аналоге. Теперь эти вопросы исчезли. В Тюменской области везде качественное ТВ. Не переключаясь с канала жители смогут смотреть и федеральные региональные программы", - сказал он.

Обеспечение населения страны региональным цифровым эфирным телерадиовещанием – одна из задач федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы", которая призвана решить проблему информационного неравенства между жителями крупных городов и небольших населенных пунктов.

Теги: Евгений Дроздинский , цифровое вещание , Регион-Тюмень , РТРС

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