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На Ямале пресекли условный теракт

17:49 04 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
nac.gov.ru

200 сотрудников управлений ФСБ, МВД, ФСО, СК, МЧС, ФСИН, Росгвардии, органов исполнительной власти ЯНАО приняли участие в учениях по пресечению, минимизации и ликвидации последствий террористического акта на объекте топливно-энергетического комплекса на Ямале. Привлекалась авиация ФСБ России.

Как сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области, учения организовал оперативный штаб в Ямало-Ненецком автономном округе в соответствии с планом, который утвердил Национальный антитеррористический комитет России.

В обстановке, максимально приближенной к реальной, проверена степень готовности силовых структур и органов власти к выполнению задач по пресечению, минимизации и ликвидации последствий возможного террористического акта на объекте "Арктическая нефтеналивная платформа ООО "Газпромнефть Ямал" в п. Мыс Каменный.

По оценке руководства оперативного штаба все правоохранительные ведомства и органы исполнительной власти сработали удовлетворительно.

В период проведения учения объект работал в обычном режиме.

Теги: Ямал , учения , антитеррор , ФСБ

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