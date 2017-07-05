На Ямале пресекли условный теракт

nac.gov.ru

200 сотрудников управлений ФСБ, МВД, ФСО, СК, МЧС, ФСИН, Росгвардии, органов исполнительной власти ЯНАО приняли участие в учениях по пресечению, минимизации и ликвидации последствий террористического акта на объекте топливно-энергетического комплекса на Ямале. Привлекалась авиация ФСБ России.

Как сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области, учения организовал оперативный штаб в Ямало-Ненецком автономном округе в соответствии с планом, который утвердил Национальный антитеррористический комитет России.

В обстановке, максимально приближенной к реальной, проверена степень готовности силовых структур и органов власти к выполнению задач по пресечению, минимизации и ликвидации последствий возможного террористического акта на объекте "Арктическая нефтеналивная платформа ООО "Газпромнефть Ямал" в п. Мыс Каменный.

По оценке руководства оперативного штаба все правоохранительные ведомства и органы исполнительной власти сработали удовлетворительно.

В период проведения учения объект работал в обычном режиме.