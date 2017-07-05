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Более пятидесяти ямальских семей переехали в Тюмень по программе "Сотрудничество"

11:54 05 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА Тюменская линия

53 ямальские семьи улучшили жилищные условия в рамках программы "Сотрудничество" с начала 2017 года.

На реализацию направления в 2017 году из средств бюджета Тюменской области Ямало-Ненецкому автономному округу выделено 200 млн рублей. Они распределяются в первоочередном порядке между гражданами, признанными инвалидами первой и второй групп, и пенсионерами по старости в равных долях.

В списках граждан-получателей социальных выплат в рамках программы "Сотрудничество" в 2017 году состоит 42 семьи инвалидов и 37 семей пенсионеров. 53 семьи выехали в Тюмень и занимаются подбором помещений.

13 семей подобрали себе жилье и заключили договоры на их приобретение. Для прибытия в Тюмень и подбора квартир дается три месяца.

С 2005 по 2017 годы объем финансирования мероприятий программы составил 1 млрд 713 млн рублей, в рамках этой суммы соцвыплаты получили 1 тыс. 94 ямальские семьи.

Социальные выплаты в рамках программы "Сотрудничество" предоставляются гражданам, выезжающим из Ямало-Ненецкого автономного округа в населенные пункты юга Тюменской области. В соответствии с положением о реализации мероприятия выплаты предоставляются гражданам в порядке сформированной очередности, исходя из бюджетных средств, выделенных на эти цели. Мероприятия программы реализуются в рамках заключенного трехстороннего договора между органами государственной власти Тюменской области, Югры и Ямала, сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО. 

Соб. инф.

Теги: Ямал , жилье , пенсионеры , инвалиды , сотрудничество

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