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Принимаются заявки на фотоконкурс "Земля счастливых людей"

11:00 06 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото со страницы фотоконкурса в соцсети "ВКонтакте"

Дом культуры и творчества "Торфяник" проводит городской фотоконкурс "Земля счастливых людей".

Тюменцы посредством портретных, групповых, архивных фотографий расскажут о жизни родного города. Номинации конкурса: "Экология и мы", "Тюмень в лицах", сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

Все работы будут размещены на странице группы Городской фотоконкурс "Земля счастливых людей". С 17 по 23 июля пройдет открытое голосование. Отдать голос можно только за одного участника.

Лучшие работы будут размещены на площади Борцов революции 29 июля, в день празднования 431-летия Тюмени. В тот же день состоится награждение победителей.

Работы и заявки принимаются до 16 июля. Электронная почта: 458194@bk.ru. Почтовый адрес: 625029, Тюмень, ул. Малышева, 26 (с пометкой "Фотоконкурс").

Соб. инф.

Теги: фотоконкурс , ДК Торфяник , День города

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