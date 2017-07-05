В Тюмени определили лучших пожарных

Фото ГУ МЧС России по Тюменской области

Дмитрий Белецкий из 8-й пожарно-спасательной части признан лучшим работником пожарной охраны по итогам городского смотра-конкурса профмастерства.

Елизавета Анастасова (Специализированная пожарно-спасательная часть по тушению крупных пожаров) отличилась в номинации "Лучший диспетчер (радиотелефонист)".

В конкурсе соревновались около 50 человек из восьми пожарно-спасательных частей Тюмени, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

Им предстояло продемонстрировать теоретические и практические знания, умения и навыки. Каждому необходимо было пробежать 100 метров челночным бегом, подтянуться на перекладине, пробежать кросс 1 тыс. м, на время надеть боевую одежду и снаряжение, связать пожарные узлы, и с помощью штурмовой лестницы взобраться на четвертый этаж башни.

Кроме того, предстояло ответить на три теста по 30 вопросов каждый, составленных из разных областей пожарного дела.

В номинации "Лучший начальник караула" победу одержал Иван Вахрушев (67 пожарно-спасательная часть). "Лучшим помощником начальника караула" стал Евгений Полунин (15 пожарно-спасательная часть). Данияр Омурзаков из 123-й пожарно-спасательной части победил в номинации "Лучший командир отделения". Титул "Лучший пожарный" достался Артему Власову (40 пожарно-спасательная часть);

Победители в каждой номинации осенью будут отстаивать честь 32-го отряда на соревнованиях профессионального мастерства, где будут бороться за звание лучшего в Тюменской области.