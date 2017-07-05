Тюменка поборется за призовые места на химической олимпиаде в Таиланде

Фото со страницы Екатерины "ВКонтакте"

Тюменка Екатерина Жигилева едет на международную химическую олимпиаду с боевым настроем. Об этом она рассказала корреспонденту "Тюменской линии".

Напомним, Екатерина Жигилева вошла в состав сборной России на 49 международной химической олимпиаде (IChO), которая пройдет в Таиланде с 6 по 15 июля. В апреле 2017 года сборная победила на международной Менделеевской олимпиаде по химии.

Как рассказала Екатерина, подготовка к новому соревнованию длилась почти весь июнь на базе химического факультета МГУ. Сначала для ребят проводили теоретические занятия, после будущие химики работали в лабораториях и оттачивали навыки решения задач. Дополнительно готовилась и самостоятельно.

"Для меня олимпиада - хороший способ не только показать себя, но и познакомиться с единомышленниками из других стран, а также с культурой Таиланда", - поделилась Екатерина Жигилева.

Научной работой в области органического синтеза она планирует заниматься и в будущем. Девушка окончила гимназию ТюмГУ и поступила на 1 курс химфака МГУ. Кроме науки, Екатерина уделяет много времени музыке – она окончила музыкальную школу и играет на флейте в двух любительских оркестрах.

Отметим, что в сборную России вошли четверо школьников: москвичи Александр Жигалин и Кирилл Козлов, Екатерина Жигилева из Тюмени, представитель Казани Руслан Котляров. Руководить командой будут Илья Глебов, Александр Белов и Леонид Ромашов.

info.olimpiada.ru

Евгения Шевцова