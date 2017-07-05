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Романсы Алябьева прозвучат в итальянской опере "Сибирь"

16:27 05 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
tiamz.ru

Романс "Соловей" Александра Алябьева прозвучит в итальянской опере "Сибирь" Умберто Джордано на фестивале "Лето в Тобольском кремле" 15 июля. 

"В опере "Сибирь" Умберто Джордано прозвучит романс "Соловей" Алябьева. Оперные певцы так вплетут его в ткань спектакля, что он не будет звучать инородно", - рассказал главный дирижер Тюменского симфонического оркестра Евгений Шестаков. 

По его словам, когда оркестр был на репетициях с "Геликон-опера" в Москве, директор Тюменского концертно-театрального объединения Юлия Шакурская попросила главного режиссера постановки Дмитрия Бертмана, чтобы в опере "Сибирь" прозвучали произведения композитора Александра Алябьева, у которого в 2017 году празднуется 200-летие со дня рождения. Дмитрий Бертман отозвался на просьбу тюменцев. В общей канве музыки и арий на итальянском языке слушатели различат произведения именитого тоболяка, утверждает Евгений Шестаков. 

"Артисты "Геликон-опера" выбрали и поставили оперу "Сибирь" специально для Тобольска. Эта опера в Москве пользуется колоссальным успехом: музыка великолепная, итальянская, вокальная", - считает маэстро. 

По словам организаторов музыкального фестиваля "Лето в Тобольском кремле", опере "Сибирь" адаптироваться под Тобольск нетрудно. Декорации для спектакля делали специально. На сцене на Красной площади также установят камеры, по бокам – светодиодные экраны, которые дадут не только крупные планы, но и русские субтитры: традиционно оперу исполнят на родном языке, пояснил Евгений Шестаков. 

Напомним, музыкальный фестиваль "Лето в Тобольском кремле" начнется в Тюмени: 14 июля в ДК "Нефтяник" артисты московского театра "Геликон-опера" и Тюменского симфонического оркестра покажут постановку "Летучая мышь" Иоганна Штрауса и "Кофейную кантату" Иоганна Баха. А 15 июля на Красной площади в Тобольске театралы и музыканты представят тоболякам оперу "Сибирь". 

 

Ирина Ромашкина

Теги: ДК Нефтяник , лето в Тобольском кремле , Евгений Шестаков

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