Романсы Алябьева прозвучат в итальянской опере "Сибирь"

tiamz.ru

Романс "Соловей" Александра Алябьева прозвучит в итальянской опере "Сибирь" Умберто Джордано на фестивале "Лето в Тобольском кремле" 15 июля.

"В опере "Сибирь" Умберто Джордано прозвучит романс "Соловей" Алябьева. Оперные певцы так вплетут его в ткань спектакля, что он не будет звучать инородно", - рассказал главный дирижер Тюменского симфонического оркестра Евгений Шестаков.

По его словам, когда оркестр был на репетициях с "Геликон-опера" в Москве, директор Тюменского концертно-театрального объединения Юлия Шакурская попросила главного режиссера постановки Дмитрия Бертмана, чтобы в опере "Сибирь" прозвучали произведения композитора Александра Алябьева, у которого в 2017 году празднуется 200-летие со дня рождения. Дмитрий Бертман отозвался на просьбу тюменцев. В общей канве музыки и арий на итальянском языке слушатели различат произведения именитого тоболяка, утверждает Евгений Шестаков.

"Артисты "Геликон-опера" выбрали и поставили оперу "Сибирь" специально для Тобольска. Эта опера в Москве пользуется колоссальным успехом: музыка великолепная, итальянская, вокальная", - считает маэстро.

По словам организаторов музыкального фестиваля "Лето в Тобольском кремле", опере "Сибирь" адаптироваться под Тобольск нетрудно. Декорации для спектакля делали специально. На сцене на Красной площади также установят камеры, по бокам – светодиодные экраны, которые дадут не только крупные планы, но и русские субтитры: традиционно оперу исполнят на родном языке, пояснил Евгений Шестаков.

Напомним, музыкальный фестиваль "Лето в Тобольском кремле" начнется в Тюмени: 14 июля в ДК "Нефтяник" артисты московского театра "Геликон-опера" и Тюменского симфонического оркестра покажут постановку "Летучая мышь" Иоганна Штрауса и "Кофейную кантату" Иоганна Баха. А 15 июля на Красной площади в Тобольске театралы и музыканты представят тоболякам оперу "Сибирь".

Ирина Ромашкина