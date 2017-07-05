"Лето в Тобольском кремле": слушателям подадут кофе во время исполнения кантаты Баха

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"Кофейную кантату" Иоганна Баха артисты "Геликон-оперы" и музыканты Тюменского симфонического оркестра представят в мраморном зале в ДК "Нефтяник" 14 июля, начало в 21 час.

Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" рассказал главный дирижер Тюменского симфонического оркестра Евгений Шестаков.

"Не случайно я начну с "Кофейной кантаты" Иоганна Себастьяна Баха. Там участвуют девять музыкантов-струнников и несколько вокалистов. Артисты будут ходить по залу и всем разливать кофе. Потому что о чем кантата? Пили чай, а тут кофе появился", - пояснил Евгений Шестаков.

По его словам, оригинальная идея подачи кантаты принадлежит главному режиссеру театра "Геликон-опера" Дмитрию Бертману.

"Бертман из этой ренессансной красивой кантаты сделал шикарный спектакль с ариями эпохи барроко. В творческом коллективе всегда есть лидер. В оперных театрах, как правило, лидеры - главные дирижеры или режиссеры. "Геликон-опера" выделяется тем, что там гениальный режиссер - Дмитрий Бертман. Его знает весь мир. Вся Москва ходит к Бертману. И он не издевается ни над сюжетом, ни над чем другим: скажем, не переносит из двадцать первого века в восемнадцатый или, как недавно было в Зальцбурге в постановке "Евгений Онегин", где Татьяну застрелили… Бертман придает какой-то сценический блеск своему произведению", - отметил Евгений Шестаков.

Напомним, в первый день музыкального фестиваля "Лето в Тобольском кремле" концертная программа начнется с оперетты "Летучая мышь" Иоганна Штрауса в исполнении певцов московского театра "Геликон-опера" и Тюменского симфонического оркестра. Концерт состоится в большом зале ДК "Нефтяник" 14 июля, начало в 19 часов. После оперетты гостей "Нефтяника" пригласят в мраморный зал, где прозвучит "Кофейная кантата" Иоганна Баха.

Ирина Ромашкина